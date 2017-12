/ El juego es una actividad intrínseca de los seres vivos evolucionados. Es una cualidad propia de la inteligencia y el mejor método de aprendizaje. Es fundamental para el correcto desarrollo madurativo de los niños, de todas las especies, desde edad temprana y no solo favorece el aprendizaje y la adquisición de habilidades cognitivas, sociales y empáticas, con la adopción de diversos roles, sino que, además, potencia la capacidad de abstracción, una característica que es propia y exclusiva de los seres humanos y que deriva en ensoñación, deseo, imaginación y capacidad artística, entre otras cualidades.La evolución de los juegos ha ido acompañándonos desde las primeras edades del hombre, con vestigios de muñecos en la prehistoria de aspecto antropomórfico y zoomórfico, hasta los actuales virtuales, representados en pantallas de ordenador, consolas y smartphones.En pleno siglo XXI, y con todo un mundo de pantallas que se alzan a nuestro alrededor, no es de extrañar que los juegos en línea hayan ocupado un lugar de relevancia en nuestras vidas, especialmente los juegos online gratis , en este ambiente de precariedad económica que vivimos, donde necesitamos ahorrar en todos los aspectos, y sobre todo en lo que al ocio se refiere. JuegosKids es una web donde se ofrece una alternativa a los videojuegos de consola de precios inasumibles en muchos casos. En esta web, puedes encontrar más de 1000 juegos totalmente gratuitos, que proporcionarán a los más jugones horas de diversión.Puedes disfrutar de estos juegos en cualquier dispositivo con conexión a internet , ya sea ordenador, tablet o smartphone. De hecho, están diseñados con esa especial estructura que permite que puedas echar ratos de ocio con videojuegos mientras esperas el autobús o en el intercambio de clase.Pero ¿qué es un juego en línea?Los juegos que se presentan desde la plataforma juegoskid, con más de 1000 posibilidades de diversión, son aquellos que necesariamente necesitan de una conexión a internet para poder jugar. Esto no solo incluye juegos en Internet, sino también aquellos que se juegan desde las consolas fijas de casa, en smartphones o a través de redes Peer to peer.Concretamente, esta web ofrece esa gran cantidad de juegos para uso exclusivo en teléfonos móviles inteligentes, pero también para PDA y otros ordenadores de bolsillo y, por supuesto, las mencionadas tablets.Estos juegos móviles pueden jugarse con las tecnologías de telecomunicaciones que ya poseen los propios dispositivos, sin embargo, los juegos que se descargan en teléfonos móviles a través del operador de móviles son más comunes y se juegan usando un conjunto de tecnologías de juego integradas en el propio dispositivo.Por otra parte, las redes peer-to-peer dependen del ancho de banda y de los ordenadores en lugar de los servidores para permitir el juego entre multijugadores. Por último, cabe señalar, para hacernos una idea de en qué consiste este tipo de juegos, que si un juego en concreto no necesita de una conexión a internet para jugarlo, sino que solo requiere de la red global para enviar puntuaciones, descargar accesorios o para intercambiar datos, no se enmarcarán dentro de la definición de juegos en línea.Los más pequeños también quieren jugarLos más pequeños de la casa son grandes observadores y, por supuesto, grandes imitadores. Es una de las maneras que tienen de integrarse y relacionarse con el mundo que les rodea. Si ven a los mayores jugar a videojuegos, ellos también querrán.La página que hemos referenciado con anterioridad posee una larga lista de Juegos friv especialmente destinados a esos pequeños con edades comprendidas entre 4 y 8 años, un sinfín de juegos entre los que elegir: de acción, estrategia, de fútbol, de moda, de deportes, multijugador y un largo etc.Pero como estamos tratando con la educación y la sensibilidad de los más jóvenes, debemos tener cierta precaución al dejarles disfrutar con el catálogo de friv de esta página, pues no suelen estar divididos por edades, así que antes de dejarle con un juego friv es conveniente que observemos ciertos aspectos sobre el juego elegido.Procuraremos que este juego no sea sexista ni violento, así mismo deberemos jugar nosotros mismos alguna partida para evaluar su complejidad, tratando de evitar una sensación de frustración en nuestros menores que no sepan controlar.Por otro lado, y atendiendo a las cualidades del dispositivo, hay que comprobar si el juego en cuestión necesita de la instalación de plugins, los cuales, en muchos casos, pueden ralentizar el sistema operativo.En cualquier caso, siempre es recomendable activar el filtro para protección infantil, pues puede que se visiten otras páginas, buscando nuevos juegos, y que contengan contenido no apto para estas edades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi