Las autoridades de Bolívar mostraron su preocupación por dos nuevos casos de menores de edad que se quemaron con pólvora, tras el descuido de sus padres.La directora encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Leni Cuello Escobar, confirmó que además del caso del pasado 21 de diciembre en el municipio de Santa Rosa del Sur, fueron reportados dos quemados más el pasado lunes festivo."Uno ocurrió en Cicuco y otro en Magangué, en donde el ICBF hace la verificación de los derechos. En este momento los casos se encuentran en el hospital ESE La Divina Misericordia de Magangué".La directora regional destacó que las quemaduras fueron en manos y dedos, y fueron de primer y segundo grado.De la misma manera, Cuello Escobar señaló que "es importante resaltar que para el ICBF los niños deben celebrar estas fiestas sin pólvora y en compañía de sus familiares. Una vez se tenga el resultado de la verificación de derechos se interpondrán las denuncias correspondientes para que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se realicen las amonestaciones por parte de las alcaldías. Evitemos que nuestros niños tengan algún tipo de manipulación de pólvora. Celebremos las fiestas sin pólvora", concluyó la directora regional del ICBF.Sobre un caso que supuestamente habría ocurrido en Montecristo, también al sur de Bolívar, este fue desmentido por funcionarios del hospital de ese municipio."Hechos lamentables" Por su parte, Antonio Sagbini, director de Salud Pública de Bolívar, lamentó lo ocurrido."Lamentamos que para estas fiestas se hayan presentado estos tres casos de quemados por pólvora. En Santa Rosa fue un menor de 17 años; en Cicuco fue un niño de 12 años que le explotó un tote, fue valorado por los médicos de Magangué y tiene que hacerse una intervención de cirugía plástica en tres dedos de la mano derecha. También lamentamos en Magangué que fue un pequeño de 9 años", precisó Sagbini.El funcionario invitó a que "reflexionemos, la comunidad en general debe cambiar sus conductas y los padres no deben permitir que los niños usen pólvora y ahí están las consecuencias. Esto complica un tema que debe ser felicidad como lo es la Navidad y ahora tenemos estos tres niños en atención médica", informó. Agregó que se redoblará la vigilancia y las campañas que la Secretaría de Salud de Bolívar en acompañamiento con el ICBF y la Policía Nacional viene adelantando desde hace algunas semanas "pues no queremos más quemados con pólvora".La Secretaría de Salud de Bolívar, la Policía Nacional y el ICBF intensificarán la campaña para que no haya ni un solo quemado más.