/ La presidencia de la República publicó este jueves uno de los documentos que más expectativa genera en el mundo judicial y político. Se trata de la resolución por medio de la cual la Casa de Nariño avala la extradición de Gustavo Moreno . El ex fiscal anticorrupción ha destapado el mayor escándalo que ha vivido la Corte Suprema en su historia y ha salpicado a cerca de 30 políticos que habrían pagado coimas para salvarse de procesos penales.La extradición de Gustavo Moreno ha generado una nueva controversia. El procurador Fernando Carrillo pidió que el ex jefe anticorrupción de la Fiscalía no sea enviado a Estados Unidos hasta que termine de entregar la verdad en Colombia. Lo mismo dijo también el señalado ex presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. A este último, Moreno lo ha señalado de ser uno de los protagonistas del llamado "cartel de la toga". El ex magistrado espera que el ex funcionario aclare su supuesta participación en ese entramado.Puede leer: La verdad que podría llevarse Gustavo MorenoSin embargo, el camino de la extradición cada vez parece más próximo para Moreno. El presidente Santos condicionó su viaje a Estados Unidos por un periodo de cuatro meses para no impedir la colaboración con la justicia, pero el proceso avanza a toda marcha.En el documento, la Casa de Nariño señala que la "Embajada de los Estados Unidos de América informa que Luis Gustavo Moreno es requerido ahora para comparecer a juicio por "delitos federales relacionados con concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero" .Los cargos tienen que ver con el famoso episodio en Miami en el que Moreno y su socio Leonardo Pinilla recibieron el maletín con el dinero del ex gobernador Alejandro Lyons. La presidencia relata en su escrito que Moreno estaba empleado como Director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y que en esa posición "tenía el deber de coordinar y promover las investigaciones relacionadas con delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en Colombia".Agrega que Moreno "estaba siendo investigado por sospechas de corrupción en Colombia por actos cometidos durante su gestión como funcionario público colombiano". Cuenta como el ex funcionario estaba a cargo de la investigación contra Alejandro Lyons y era responsable de proporcionar a la Unidad de la Fiscalía de la Corte Suprema dependiente de la Fiscalía las pruebas relevantes que se podrían usar en su contra.Vea aquí el documentoSobre el episodio en Miami , el escrito deja ver los seis cargos por los cuales los Estados Unidos investigan a Moreno.1) Concierto para cometer fraude por medios electrónicos: La justicia norteamericana señala que Moreno "deliberadamente, es decir, con la intención de promover el objetivo del concierto para delinquir y a sabiendas, se reunieron, concertaron, conspiraron y se pusieron de acuerdo para diseñar un plan y artificio para estafar y privar a otras personas del derecho intangible a obtener servicios honestos y leales mediante el ofrecimiento de sobornos y el ocultamiento de información esencial; y, con el fin de ejecutar dicho plan y artificio, transmitieron e hicieron transmitir mediante comunicaciones electrónicas de comercio interior y exterior determinados textos, signos, señales, imágenes y sonidos".Le sugerimos: "Con dolor y vergüenza acepto mi responsabilidad": Moreno por sus negocios con Lyons2 y 3) Fraude por medios electrónicos: La Fiscalía norteamericana señala que Moreno "a sabiendas y con la intención de estafar diseñaron un plan y artificio para estafar y privar a otra persona del derecho intangible a obtener servicios honestos mediante el ofrecimiento de sobornos y el ocultamiento de información esencial; y, con el propósito de ejecutar dicho plan y artificio, transmitieron e hicieron transmitir mediante comunicaciones electrónicas de comercio interior y exterior, determinados textos, signos, señales, fotografías y sonidos".4) Concierto para lavar dinero: La Fiscalía también señala que Moreno y Pinilla "a sabiendas se reunieron, concertaron, conspiraron y se pusieron de acuerdo entre ellos y con otras personas desconocidas para el Gran Jurado para cometer un delito contra los Estados Unidos. 1) Para transportar, transmitir y transferir fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar fuera de este país con la intención de promover la realización de una actividad ilícita especificada. (2) Para llevar a cabo a sabiendas una transacción financiera que afectando el comercio interior y exterior, la que se realizó con las ganancias de una actividad ilícita especificada, y sabiendo que los bienes de la transacción financiera representaban las ganancias obtenidas en alguna actividad ilícita, sabiendo que la transacción estaba diseñada en forma total o parcial para ocultar y enmascarar las características, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias obtenidas en la actividad ilícita especificada. Se alega además que la actividad ilícita especificada era el soborno de un funcionario público, lo que es punible en virtud de las leyes de Colombia y que los fondos o instrumentos monetarios implicados en el delito excedían los $10.000".5) Lavado de dinero: La Fiscalía señala que Moreno y Pinilla "en efecto transportaron, transmitieron y transfirieron fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia otro lugar fuera de este país, a saber, al menos $400 fueron llevados en un vuelo desde Miami Florida , hacia Bogotá, Colombia, con la intención de promover la realización de una actividad ilícita".Le recomendamos: "Somos tildados de corruptos y la drones ": el título que deja la crisis en la justicia a estudiantes de derecho6) Lavado de dinero en transacción financiera: La Fiscalía agrega que Moreno y Pinilla a sabiendas "realizaron una transacción financiera que afectó el comercio interior y exterior con las ganancias obtenidas en una actividad ilícita especificada sabiendo que la transacción estaba diseñada en forma total o parcial para ocultar y enmascarar las (sic) naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de las ganancias obtenidas en una actividad ilícita especificada, a saber, la transferencia de $10.000 de (…) a Luis Gustavo Moreno".