Pese a ser los héroes que atienden las llamadas de auxilio que se emiten desde los barrios de Cartagena, hoy son los bomberos quienes están pidiendo "socorro" para proteger su integridad física y garantizar su seguridad durante el ingreso a emergencias.Así quedó evidenciado en una inspección que realizó la Mesa de Articulación del Ministerio Público (Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo) a las estaciones del Cuerpo de Bomberos de Cartagena."Estuvimos en las estaciones de Bocagrande, Martínez Martelo y Santa Lucía, y los bomberos dijeron que de las 12 máquinas para apagar incendios con las que cuenta Cartagena solo funcionan cinco, y estas cinco tienen serios problemas en el sistema de bombeo, no tienen capacidad de agua y a veces tienen problemas de batería. En fin, ponen en riesgo su vida e integridad cuando van a ciertas comunidades y no funcionan", dijo William Matson, personero Distrital.Advirtió además que ya hace una década que los socorristas recibieron la última dotación de equipos contra incendios, por lo que hoy los trajes y cascos se encuentran deteriorados. "Miembros del Cuerpo de Bomberos manifestaron que por ley la dotación debe durar máximo seis años para ellos poder penetrar a altas temperaturas".El funcionario añadió que los uniformes de fatiga entregados este año fueron elaborados con tela de mala calidad, por lo que ya muestran signos de desgaste y pueden exponer a los bomberos a graves quemaduras.Por tales carencias, advirtió que "la ciudad no está preparada para enfrentar una gran emergencia. Eso es preocupante. Estamos en una ciudad turística, necesitamos de un Cuerpo de Bomberos que sea eficiente, eficaz y eso solamente lo podemos tener cuando las 12 máquinas funcionen de manera adecuada. Es más, los bomberos insisten en que no pueden penetrar a veces en ciertos escenarios, donde se puede poner en riesgo su vida, porque no tienen las herramientas propias del bombero, como la vestimenta".Socorristas entrevistados por el Ministerio Público también llamaron la atención por el deterioro de los equipos de comunicaciones con los que se coordinan la atención de las emergencias. "Los radios no sirven y los que sirven, no tienen cobertura para toda la ciudad", manifestaron.No atenderán incendios A través de una misiva enviada el pasado 21 de diciembre, el Sindicato de Trabajadores del Cuerpo de Bomberos Oficial de Cartagena (Sintrabombecar) informó al alcalde encargado, Sergio Londoño, que "a partir de la fecha los miembros de esta organización sindical nos abstenemos de ingresar a emergencias donde sea obligatorio y necesario el uso de equipos de protección Personal (EPP) y equipos de respiración autónoma, ya que actualmente no contamos con ellos".La medida se sostendrá hasta que el Distrito les garantice la seguridad laboral.La petición El personero resaltó que "la ley ha dicho que el servicio de bomberos es un servicio público esencial. En este caso es posible instaurar una acción de tutela porque está en riesgo la vida de las personas que habitan en esta ciudad y de los bomberos, que no tienen las herramientas suficientes como para llevar a cabo una actividad sin que su integridad esté puesta en riesgo"."En principio -precisó- vamos a hacer un oficio de función preventiva a la administración Distrital para que corrija lo que hemos observado en esta oportunidad".El Universal consultó a Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos, sobre las problemáticas expuestas, y no obtuvo respuesta.