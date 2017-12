/ Luego que el periodista cartagenero, Carlos Figueroa denunciara haber recibido amenaza de muerte por parte de un hombre a quien identificó como Oscar Echeverry , exesposo de la concejal Angélica Hodge , sus familiares salieron al paso e indicaron que rechazan este acto y que no entienden la razón por la que Echeverry actuó de esa manera.Indicaron que Hodge y Oscar, están divorciados desde hace dos años y separados de cuerpo y bien, por lo que les extrañó la supuesta acción de este sujeto."Estamos muy triste y preocupado y rechazamos rotundamente, censuramos este tipo de acciones y estamos en desacuerdo con lo sucedido. Por eso acompañamos al periodista a la Fiscalía, porque esto es inaceptable. Con él no tenemos ningún vínculo, él no pasa en Cartagena, aquí viene ocasionalmente y normalmente no tenemos conocimiento de cuando llega. No tenemos ninguna relación con él", expresó Lorenzo Hodge , padre de la concejala.Lea también Periodista denuncia recibir amenazas de muerte por parte del exesposo de la concejal HodgeEl padre de la funcionaria manifestó que respalda la denuncia interpuesta por el periodista ante la fiscalía y pide que las investigaciones se den y esclarezcan lo sucedido. Agregó que su hija desde la cárcel donde se encuentra privada de la libertad, también rechazó lo sucedido y dijo que pide se garantice la seguridad del comunicador."esperamos poder salir bien librado de esto. Y avalamos la denuncia hecha contra este señor, porque necesitamos tranquilidad con el proceso penal que atraviesa mi hija. Nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa y yo creo que uno tiene que usar los medios legales, de acuerdo a la constitución para hacer valer nuestros derechos", agregó el padre de Hodge.La concejala Angélica Hodge, está a la espera de que un juez le dicte medida de detención domiciliaria, por ser madre cabeza de familia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi