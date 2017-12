/ El consumo de algunos j ugos de frutas y vegetales se ha convertido en uno de los mejores complementos para reducir medidas del abdomen. Si bien es fundamental mantener buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicio, estas bebidas brindan un plus de nutrientes que favorecen la pérdida de peso y la desinflamación.Lo más interesante es que las recetas son muy variadas y se pueden preparar para disfrutar en el desayuno o en esos momentos de ansiedad por la comida.Su ingesta apoya el proceso de desintoxicación del cuerpo y, entre otras cosas, evita la acumulación de líquidos, colesterol y otros residuos que interfieren en la actividad del metabolismo.Teniendo en cuenta que muchas desean añadirlos en su dieta, a continuación queremos compartir 5 deliciosas y saludables recetas ¡Apunta!1. Jugo de manzana Este delicioso jugo de manzana contiene pectina, antioxidantes y minerales esenciales que, tras asimilarse en el organismo, ayudan a desinflamar el abdomen mientras mejoran la digestión y la pérdida de peso.Ingredientes1 manzana1 cucharada de semillas de lino (15 g)1 vaso de agua (200 ml)1 cucharada de miel de abeja (25 g)PreparaciónPela la manzana, córtala en varios trozos, y procésala en la licuadora con las semillas de lino y el vaso de agua.Asegúrate de obtener una bebida homogénea y, por último, agrégale una cucharada de miel.Modo de consumoBebe el jugo 30 minutos antes de desayunar o en la cena antes de dormir.Tómalo, por lo menos, 3 veces a la semana.2. Jugo de lechoza La lechoza contiene una enzima conocida como papaína que, además de mejorar la digestión de los alimentos, combate la inflamación y mejora el trabajo del hígado.Su jugo se recomienda para depurar los intestinos y regular el pH de la flora bacteriana.Ingredientes2 rodajas de lechoza1 cucharada de avena (15 g)1 vaso de agua (250 ml)1 cucharada de miel (25 g)PreparaciónCorta las rodajas de lechoza en varios cubos y bátelos en la licuadora con la avena y el vaso de agua.Una vez obtengas una bebida cremosa y sin grumos, endúlzala con una cucharada de miel.Modo de consumoDisfruta el jugo como parte del desayuno o a media mañana.Repite su ingesta 3 veces a la semana.3. Jugo de piña La piña es una de las frutas adelgazantes con más beneficios para el abdomen. Su enzima principal, la bromelina, combate la hinchazón y ayuda a mantener una buena digestión.Tiene propiedades diuréticas y desintoxicantes que, a su vez, ayudan a eliminar líquidos y toxinas retenidas en la sangre.Ingredientes2 rodajas de piña1 cucharada de linaza (15 g)1 vaso de agua (200 ml)2 cucharadas de zumo de limón (30 ml)1 cucharada de miel (25 g)PreparaciónAñade la piña al vaso de la licuadora y procésala con la linaza y un vaso de agua.Tras obtener una bebida homogénea, sírvela y agrégale el zumo de limón y la miel.Modo de consumoIngiere el jugo en ayunas, durante 3 semanas seguidas.4. Jugo de aloe vera Por sus propiedades hidratantes y efecto laxante, el jugo de aloe vera es un gran apoyo para reducir medidas del abdomen.Su fibra ayuda a mejorar la digestión y frena la ansiedad por comer. Además, es depurativo y previene el estreñimiento y la inflamación.Ingredientes5 cucharadas de gel de aloe vera (75 g)1 cucharada de avena (15 g)2 cucharadas de zumo de limón (30 ml)½ vaso de agua (100 ml)1 cucharada de miel (25 g)PreparaciónAgrega el gel de aloe vera en el vaso de la licuadora y procésalo con la avena, el zumo de limón y el agua.Cuando todo esté integrado, sírvelo al instante y añádele una cucharada de miel.Modo de consumoIngiere el jugo 30 minutos antes del desayuno.Tómalo durante 2 o 3 semanas seguidas.5. Jugo de cítricos El jugo de cítricos concentra grandes cantidades de vitaminas A y C, potasio y magnesio, todos necesarios para remover toxinas y líquidos del organismo.Estos nutrientes, además de sus antioxidantes y fibras naturales, optimizan el proceso de digestión y ayudan a eliminar grasas con más facilidad.Ingredientes6 naranjas2 pomelos½ limónPreparaciónExtrae el jugo de los cítricos y mézclalos en una sola bebida.Modo de consumoToma la bebida a sorbos, antes o durante el desayuno.Consúmelo, por lo menos, 3 veces a la semana.¿Estás tratando de adelgazar tu abdomen? ¿Quieres reducir medidas con más facilidad? No dudes en disfrutar estos deliciosos jugos como parte de tu dieta para aprovechar todas sus propiedades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi