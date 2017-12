/ Un grupo de ciudadanos decidieron salir a las calles para realizar una protesta en la Carretera Nacional Magdaleno – Palo Negro, a la altura de Puerta Negra, estado Aragua.De acuerdo con usuarios de redes sociales , la manifestación es con el fin de exigir las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ( CLAP ) y los perniles prometidos por el gobierno para Navidad.Jacobo Vidarte D. @Jacobo_Vidarte MANIFESTACION CON CIERRE DE VIA EN LA CARRETERA NACIONAL MAGDALENO – PALO NEGRO ALTURA DE PUERTA NEGRA28dic2017 HORA: 08:00HRS8:27 AM – Dec 28, 2017View image on TwitterEleazar Urbaez @FEDGLOCK # 28Dic Vecinos trancan vía Magdaleno-Palo Negro, a la altura del sector Puerta Negra, solicitando sus bolsas Clap y perniles # Aragua8:28 AM – Dec 28, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi