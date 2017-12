/ Después de conocerse las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en contra de Gustavo Aroca Dagil , nombrado como el nuevo superintendente delegado para la Función del Notariado el pasado 16 de diciembre, La W conoció tres más que cursan en su contra en La Procuraduría General de la Nación .Dichas investigaciones son las siguientes:Indagación preliminar por no realizar un proceso de empalme con una administración saliente en el año 2016. Evaluación de investigación disciplinaria por no realizar otro proceso de empalme. Indagación preliminar de septiembre 2017, que ya se encuentra en etapa probatoria, por no atender derecho de petición Luis Carlos Pava de cancelar unas facturas pendientes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi