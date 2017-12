/ El baloncesto de Bolívar quiere culminar un año grandioso.Los amantes del deporte de la cesta podrán ver en acción a los mejores jugadores de Cartagena y el departamento con la realización de la Súper Copa de Baloncesto que tendrá la participación de cuatro equipos.Esos equipos son: Club Lanceros, campeón torneo A, Vaqueros, campeón torneo AA, Petroleros, subcampeón torneo AA, y Los Elegidos, un equipo con jugadores de los otros clubes.El certamen, organizado por la Liga de Baloncesto de Bolívar, comenzará hoy y terminará el sábado en el coliseo Bernardo Caraballo.Los juegos de hoy serán: 7 p. m. Los Elegidos vs. Club Lanceros, a las 8:15 p. m. Vaqueros vs. Petroleros.El viernes 29, a las 7 p. m. Petroleros vs. Los Elegidos, a las 8:15 p. m. Club Lanceros vs. Vaqueros.Sábado 30, a las 3 p. m. Los Elegidos vs. Vaqueros, a las 4:30 p.m. Club Lanceros vs. Petroleros.El evento es apoyado por Iderbol e Ider, y cuenta con el patrocinio de Giga, Fundación Cartagena de Todos, Buscatucarro.com, Oftamosalud Cartagena, JDF, IMC, Casa de la Fe, La Moneda SAS, Bazar La Moneda y Restaurante Sport Bar. El director del torneo es Amaury Ortega, secretario de la Liga.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi