La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana tuvieron que accionar perdigones y bombas lacrimógenas para evitar que un grupo de personas saquearan algunos comercios este miércoles en La Veguita.Más temprano se desarrolló una protesta en los sectores de La Vega y Montalbán por comida y por los perniles que habían sido prometidos por el Gobierno.Lohena Reverón @lareveron10 CORRECCIÓN: Saqueos en La Veguita empezaron en una licorería, no en una librería. Mala jugada del diccionario. Procedí a borrar el tuit para evitar su viralización. # 27Dic23:28 – 27 dic. 2017 5 5 respuestas 20 20 Retweets 21 21 me gusta Ver imagen en TwitterNTN24 Venezuela " @NTN24ve Para las 11:15pm quienes protestaban por pernil en La Vega de Caracas continuaron la alzada en La Veguita. Reportan saqueo de licorería / Foto Cortesía23:28 – 27 dic. 2017 81 81 respuestas 1.040 1.040 Retweets 275 275 me gusta @RAPS14 @RAPS14_2daParte AHORA: # 27Dic 11:10pm PNB y GNB toman La Veguita. Disparan perdigones contra grupo de personas que intentaban saquear algunos locales de la zona23:27 – 27 dic. 2017 1 una respuesta 31 31 Retweets me gusta #URGENTE Reportan que la PNB y GNB lanza perdigones a personas que intentaron saquear farmacias y comercios en La Veguita #PernilMovie- Gabriel Ramos (@Gabo_ra27) 28 de diciembre de 2017