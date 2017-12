/ El 11 de febrero de 2016, con "bombos y platillos", el presidente Juan Manuel Santos inauguró el proyecto de alcantarillado de Marialabaja. Fueron cerca de 20 mil millones de pesos los que el Gobierno nacional invirtió para beneficiar a unos 37 mil habitantes de la población.Sin embargo, casi al cumplirse dos años de la puesta en funcionamiento de esta obra, varios de los pobladores denunciaron que el servicio no se presta de una manera óptima debido a los problemas que se han generado por las continuas fallas del sistema.Vicente Pacheco, quien tiene 90 años y ha vivido toda su vida en el barrio Puerto Santander, señala que nunca había sentido unos olores tan fétidos como los que ha soportado en los últimos meses."Tiene uno que arroparse dentro de la casa porque hay malos olores. Cuando eso se rebosa se siente un ardor en la vista y hasta malestares en la garganta", aseguró el pescador.Miguel Gutiérrez, otro de los habitantes señala que la problemática ha ido en aumento y ni la Alcaldía de Marialabaja, ni la empresa Aquamaría, que es la que opera el sistema y no Cardique, han hecho algo para intentar buscarle una solución a esta problemática.Explicó que son varias las fallas que se han generado: "La problemática más grave se presenta en unos ocho o diez manjoles que se rebosan y eso ocurre entre las 7 y las 10 de la mañana, todos los días; la emisión de gases es de forma permanente y cuando llueve ni se diga de lo invivible que se vuelve esto; las bombas no funcionan de manera automática si no que lo hacen de forma manual y ya se han presentado los primeros casos de niños con enfermedades respiratorias como consecuencia de esta contaminación", indicó.Agregó, que la "laguna de oxidación se ha convertido en una especie de criadero de mojarras en donde ya hay conocimiento de que personas inescrupulosas las están pescando para venderlas. Se reprodujeron allí porque un tubo quedó por debajo del arroyo y cuando este se creció por allí se filtraron los alevinos", precisó. Por último, agregó que los manjoles presentan fisuras y las aguas se están filtrando al suelo.No se puede pavimentar Tulio Roberto Maza, habitante del corregimiento de Mampujancito, sostuvo que su comunidad también está sufriendo las consecuencias de las malas obras hechas en el alcantarillado pues hay un proyecto para pavimentar las seis calles de esta comunidad por ser víctimas del conflicto armado, pero este no se puede desarrollar hasta tanto no se solucione esta problemática."Hoy tenemos un alcantarillado inoperante, muchos ya tenían que estar conectados al servicio, pero no lo hacen porque no está funcionando bien, está taponado por todos lados y hasta las redes domiciliaras. Aquí hay un contrato para la pavimentación de 2 kilómetros por $3 mil millones y esta situación limita el inicio de la obra. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder ese pavimentación solo por que la Alcaldía está omitiendo esta problemática".Se oficiará a entidades La secretaria de Planeación de Marialabaja, Irenys Julio, explicó que desde noviembre se le envió un oficio a la firma constructora Consorcio YDN explicándoles la problemática "pero aún no hemos obtenido respuesta", dijo la funcionaria. Añadió que tras hacer una visita ayer, también se decidió enviar un informe a Findeter, que fue la entidad que contrató las obras y así se haga un diagnóstico, lo mismo se hizo con la empresa operadora Aquamaría, para encontrar una pronta solución. "Esta obra tiene una garantía por 5 años, por lo que la firma contratista debe responder".El Universal intentó comunicarse con Oscar Silgado, gerente de la firma operadora, pero el funcionario no contestó su celular. Se esperan sus declaraciones sobre cómo se solucionará esta problemática.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi