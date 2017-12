Zulianos denuncian que apagones en Maracaibo ya no son tales: Ahora hay “alumbrones”

/ 28 diciembre, 2017Jennifer Suárez / 28 dic 2017.- Desde el anuncio del racionamiento de luz en el estado Zulia, los ciudadanos han denunciado hasta un triple racionamiento del servicio eléctrico, por lo cual, ahora ya no hay apagones en Maracaibo, sino “alumbrones”, según han señalado los habitantes de la capital del estado occidental.A través de la red social Twitter, los usuarios demostraron su descontento ante la situación, por lo que expresaron que “es más fácil contar las horas con luz”.“Doble y triple racionamiento eléctrico en Maracaibo: ¿Quién paga los equipos eléctricos que se queman? ¿Quién le repone a los comercios las pérdidas en venta?”, manifestaron los usuarios de la misma red social.Vivo en MARACAIBO, el "racionamiento" eléctrico ya no es tal: son entre 8 y 12 horas todos los días que te quitan la luz y en Navidad. Los bolivarianos no son responsables de ésta situación es culpa de la derecha y del Imperio canadiense.— ANGEL R LOMBARDI B (@LOMBARDIBOSCAN) 27 de diciembre de 2017no te vayas a molestar hermano de lucha; pero al menos en la Vega, Caracas, hay electricidad para protestar. En Maracaibo desde el martes de la semana pasada, tenemos 14 horas (7 por el día y 7 por la noche) de racionamiento eléctrico. pic.twitter.com/7XU6k5KB1W— Juanbimbadevenezuela (@Juanbimbadevzla) 28 de diciembre de 2017Ya entrando a la tercera hora de racionamiento eléctrico en Maracaibo. Ah pero estamos bien, hoy hubo gasolina. Sarcasmo de un país en ruinas— Hugo Mazzei (@hmazzei) 28 de diciembre de 2017Luego de varios días críticos en cuanto al sistema eléctrico en el estado, el Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, habría asegurado que los bloques de racionamiento de luz serían de 2 a 3 horas desde el 25 de diciembre hasta el 30 del mismo mes.Lea más: Bracho: Hasta la luz en Navidad le quitó este Gobierno a los zulianosCabe destacar que estos racionamientos se deben a las fuertes fallas eléctricas registradas en la entidad los días 23, 24 y 25 de diciembre, a lo que Motta se excusó diciendo que “pido paciencia a los marabinos para poder afrontar esta situación. Fue un acto sumamente inconsciente y miserable de parte de los saboteadores y nos encontramos trabajando para poder solventar la situación en la brevedad posible”.En este sentido, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, también se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter, afirmando que “nosotros, como un solo gobierno, nos ponemos al frente para resolver la situación y devolverle la tranquilidad a los zulianos”.Con información de Panorama .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi