Los residentes del barrio Los Comuneros, faldas de La Popa, llamaron ayer la atención de las autoridades respecto al peligro que representa un parque al cual, según ellos, no se la ha hecho mantenimiento desde hace 15 años.Le llaman "El parque infantil", o "Parque Los Comuneros, y está encerrado con unas mallas débiles que no protegen a los niños de un vacío de tres metros por el cual podrían resbalar.Nelson Iguarán Morales, miembro de la "Red de Organizaciones Barriales" (Redecon) también se refirió a una cancha de microfútbol que hay en la misma zona y la cual está igualmente abandonada.Iguarán Morales señaló que los esporádicos e incipientes mantenimientos que se les han recibido estos dos recintos, contaron con recursos monetarios de los vecinos, pero no del Distrito.Mientras el Parque infantil tiene unos pocos implementos deteriorados, la cancha de microfútbol está quedando sin mallas y sin redes para los arcos, por lo cual jóvenes y niños toman las calles para jugar.Ambos fueron construido hace, aproximadamente, 20 años.Los trabajadores cívicos contaron que hace unos años el Instituto de Recreación y Deportes de Cartagena (Ider) anunció la instalación de amoblamiento para aeróbicos y juegos infantiles, pero nunca se llevó a cabo.Rosiris Murillo, de la "Organización Grupo Artístico Mujeres Espejo", que opera en ese barrio, expresó que el abandono de estos dos recintos recreativos "es una forma de vulnerar los derechos de niños y jóvenes. Los barrios de las faldas de La Popa están vistos como zonas rojas, pero, ¿cómo evitamos la drogadicción y el pandillismo, si no hay escenarios dignos donde aprender jugando?".Un vocero del Ider recomendó a los líderes comunales que elaboren un proyecto que describa la situación de ambos recintos y cómo desean dotarlos. "Una vez revisado el proyecto --explicó--, fecharemos una visita para establecer la situación real y la solución".