A normalizar activos no declarados ante la DIAN, plazo: 31 de diciembre

Si usted ha omitido activos o ha incluido pasivos o deudas inexistentes en sus declaraciones tributarias presentadas a la DIAN, le recordamos que le quedan solo 4 días para declarar y normalizar esta situación.El domingo 31 de diciembre vence el plazo otorgado por el Ministerio de Hacienda, pagando solo el 13 % como impuesto a cargo por dichos bienes o activos más la sanción por corrección en la declaración de riqueza e intereses de mora desde la fecha en que debió presentarla.Quienes no cumplan con esta disposición se exponen a sanciones administrativas y penales. Se cobrará una mayor tasa sobre el valor del activo, más las sanciones e intereses de mora, que en muchos casos podría alcanzar el 90% del valor del activo.Cecilia Rico, Directora de Ingresos de la DIAN, recordó que hasta el pasado martes en el país el acumulado de normalizaciones era de 15.721 personas, entre jurídicas y naturales, las cuales habían normalizado activos por 20,9 billones de pesos y que representaron impuestos por 2,5 billones de pesos.EN CARTAGENA En Cartagena 132 contribuyentes habían hecho su normlización, declarando activos por 98.066 millones de pesos y pagando impuestos por 11.768 millones de pesos.Aunque la DIAN laborará normalmente en sus Puntos de Contacto hasta el viernes 29 de diciembre y el plazo para normalizar se vence el domingo 31, quienes esperen el vencimiento para cumplir con la norma podrán hacer sus pagos a través de la página web de la DIAN, consignando en una de las entidades bancarias autorizadas.La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- cada vez dispone de mayor información para ubicar bienes no declarados o información no incorporada en las declaraciones tributarias, gracias a los acuerdos de información con 96 jurisdicciones. En septiembre pasado se efectuó el intercambio de información con Estados Unidos y otros 35 países, lo que permitirá establecer, a partir del 1° de enero de 2018, si algún contribuyente omitió algún activo en su declaración.INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN El intercambio de información tributaria que hizo Colombia incluye a los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Bermudas, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Islas Caimán, Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Sudáfrica, Suecia; todos ellos, de acuerdo con las condiciones de los convenios firmados.