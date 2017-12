/ Redacción deportes, 28 dic (EFE).- El italiano Dominik Paris logró este jueves su primera victoria de la temporada en la Copa del Mundo de esquí alpino al batir, por sólo 4 centésimas, al noruego Aksel Lund Svindal en la prueba de descenso disputada en Bormio (Italia).Aspirante a conseguir un tercer triunfo consecutivo en la disciplina, tras los anteriores en Beaver Creek (Estados Unidos) y Val Gardena (Italia), Aksel Lund Svindal se quedó a 0.04 segundos de la gesta. Dominik Paris, con un crono de 1:56.95, le relegó a la segunda posición. El también noruego Kjetil Jansrud fue tercero, a 17 décimas del campeón.Por detrás de ellos, otros seis esquiadores aparecen a menos de un segundo del líder de la prueba.El suizo Beat Feuz, los austríacos Hannes Reichelt y Matthias Mayer, el francés Adrien Theaux y el también austríaco Max Franz se repartieron de la cuarta a la octava plaza.El suizo Patrick Kueng (+1.03) y el noruego Aleksander Aamodt Kilde (+1.12) completaron el top-10.El alemán Dominik Schwaiger, por su parte, fue evacuado en helicóptero tras sufrir una aparatosa caída al perder el equilibrio en un salto.- Clasificación del descenso de Bormio:.1. Dominik Paris (ITA) 1:56.95.2. Aksel Lund Svindal (NOR) a 0.04.3. Kjetil Jansrud (NOR) a 0.17.4. Beat Feuz (SUI) a 0.31.5. Hannes Reichelt (AUT) a 0.39.6. Matthias Mayer (AUT) a 0.61.7. Adrien Theaux (FRA) a 0.85.8. Max Franz (AUT) a 0.88.9. Patrick Kueng (SUI) a 1.0310. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) a 1.12EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi