/ Si planea hacer un viaje fuera del país, además de tener definidos aspectos como los tiquetes, el alojamiento, la alimentación y el presupuesto en general , no se debe olvidar del pasaporte, el documento que le abrirá las puertas de los destinos internacionales.(Lea: Siguen llegando venezolanos al país: ¿ahora es más difícil encontrar trabajo?)Teniendo en cuenta esto, desde la Cancillería se recomienda que revisar su pasaporte sea de las primeras cosas que haga al momento de preparar un viaje. De esta forma se evitará inconvenientes que puedan obligarlo a reprogramar su salida del país. A muchos colombianos les ha tocado cambiar sus tiquetes por no fijarse si su libreta de viaje es válida o si está vigente.(Lea: Los países de la Alianza Pacífico diseñan bono regional para terre motos ¿CÓMO REVISAR SI EL PASAPORTE ES VÁLIDO?Abra el pasaporte y asegúrese de que sus datos personales estén impresos en una lámina de policarbonato donde la fotografía está impresa a blanco y negro. Revise si en la parte inferior de sus datos hay una zona biométrica de lectura mecánica; si cumple con esas características usted tiene un pasaporte válido.En cuanto a la vigencia, revise la fecha de vencimiento de la libreta. El portador de un pasaporte de lectura mecánica podrá salir del país, si éste NO está vencido, averiado o anulado.Tenga en cuenta que si sus datos personales están impresos en una hoja de papel de color rosado y la libreta tiene una fotografía a color pegada, su pasaporte dejó de ser válido por indicación de la Organización Civil de Aviación Internacional.Si su pasaporte tiene su fotografía a color pegada tiene un pasaporte convencional. Para cambiarlo por un válido debe tramitar lo antes posible un pasaporte nuevo. Podrá hacerlo en las oficinas de pasaportes de Bogotá, en las gobernaciones o en los consulados de Colombia en el mundo.Para información de lugares de expedición y requisitos para el trámite puede visitar la página web de la Cancillería: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportesTENGA EN CUENTA LOS TIEMPOS DE ENTREGAEs clave tener en cuenta si piensa viajar al exterior en estos días y debe tramitar su pasaporte que hay un tiempo de entrega mínimo. Una vez realizado el pago, el tiempo de entrega dependerá del sitio donde haya realizado el trámite.Por ejemplo, en Bogotá se demora 24 horas. En las gobernaciones se demoran 48 horas. En los consulados de Colombia en el exterior el trámite demora 8 días hábiles.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi