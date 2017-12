/ 28 diciembre, 2017ND / 28 dic 2017.- El Canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, reaccionó este jueves a las acusaciones hechas en contra de su gobierno por el presidente Nicolás Maduro la noche de ayer. “Portugal no exporta pernil”.El también Ministro de Relaciones Exteriores del país luso insistió además en que Portugal vive “en una economía de mercado. Las exportaciones les competen a las empresas”. Lo que quiere decir que su gobierno no toma parte en ese tipo de negociaciones, por lo tanto “ese poder de sabotear el pernil", dijo al Diario de Noticias .Asimismo desmintió que Portugal esté inmiscuida en alguna intervención política en Venezuela . "Obviamente no hay ninguna intervención (…) el gobierno portugués no interfiere en el pernil", expuso.Con información del Diario de NoticiasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi