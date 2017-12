/ La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) salió desde hace meses de la sombra de las dudas para manejar transparentemente la contratación de obras públicas del Distrito y del Departamento.Así lo aseguró Bernardo Pardo, gerente de esta entidad, quien le dijo a El Universal, cuando le preguntamos si Edurbe tenía algún político dirigiéndola tras bambalinas, que la influencia negativa de la politiquería no tiene cabida allí y que mucho menos Cartagena retrocedería por malos manejos en la entidad."La ciudadanía debe sentir tranquilidad, ya que en Edurbe hay una nueva administración que llega con la mejor intención de que los proyectos que se empiecen a realizar se terminen. Edurbe no es de ninguna casa política, ni de ninguno de esos personajes bien conocidos de otras ciudades que se adueñaron de todos los proyectos civiles en Cartagena", dijo Pardo, quien resaltó que los mayores accionistas de la entidad son 31 municipios de Bolívar y el Distrito de Cartagena, cuya junta la preside el alcalde (e), Sergio Londoño Zurek, y que por lo mismo él es su único jefe.El funcionario invitó a representantes de la clase política, como lo son los concejales, diputados, senadores, representantes de la Cámara, líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), alcaldes menores, entre otros, a que le hicieran un riguroso acompañamiento a todos los contratos que se están ejecutando, y que hagan gestión para conseguir recursos para proyectos que Edurbe puede ejecutar. Además, reiteró que la misma ciudadanía puede hacerle seguimiento virtual a los procesos a través de la plataforma Secop, un sistema electrónico de contratación pública.SIAB, con retraso Otra de las preocupaciones de Pardo es que cree que el cronograma del Plan Maestro de Drenajes Pluviales se afectará si la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), interventores técnicos, administrativos y financieros de los diseños de este macroproyecto, no entregan los estudios a fase tres de los primeros ocho canales a intervenir."La SIAB tiene un vínculo contractual con nosotros y el 30 de noviembre nos envió un oficio en donde nos avala los primeros ocho canales. Yo la oficié una semana después y le dije que me hiciera llegar el producto técnico de ese trabajo porque tenemos que preparar los pliegos y el proceso de convocatoria pública para empezar la ejecución en firme en enero del 2018."Necesitamos ese insumo para salir a contratar. La ciudad no espera más. Esperamos que nos entreguen los planos, la ingeniería, entre otros soportes de detalle, para poder avanzar", dijo.El gerente contó que el contrato con la SIAB es de 901 millones de pesos y que Edurbe ya le desembolsó cerca de 300 millones de pesos correspondientes a la intervención inicial.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi