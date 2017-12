/ Con la salida de Luis Fernando Rico de la gerencia de Isagen, Brookfield comienza a buscar su propio camino en el sector energético colombiano y empieza a cumplir sus promesas de entrada al mercado. En este sentido, Electricaribe es un blanco para la canadiense, pues se conoció que está interesada en comprar los activos de la filial de Gas Natural Fenosa.Según informó la compañía, hasta finalizar el año, Rico dirigirá Isagen, y mientras tanto, una empresa cazatalentos quedará encargada de buscar al sustituto. El directivo se jubilará luego de 16 años de estar al frente de la compañía.Los analistas destacan que Isagen se ha caracterizado por su estabilidad, y solo se generaron impactos por la caída en niveles de los embalses en el Fenómeno de El Niño. De hecho, Natalia Granados, estratega cuantitativa de Global Securities, aseguró que desde que la empresa inicio operaciones en bolsa en 2007, la acción se valorizó más de 116%, por lo que gran parte del crecimiento en los últimos años y los planes de expansión fueron muestras de su excelente gestión".Esto la llevó a ocupar el tercer lugar en capacidad instalada, con un total de 3.002 megavatios, luego de Empresas Públicas de Medellín (3.550 MW) y Emgesa (3.011 MW).Sin embargo, hoy los planes de Brookfield van encaminados a convertirse en la primera de la lista y a llegar a otros mercados. De hecho, en una entrevista con El Colombiano, Sachin Shah, CEO de Brookfield Renewable Group, aseguró que "Isagen es una gran plataforma para seguir consolidando, invirtiendo y creciendo dentro de Colombia".Tras invertir $11,2 billones en Isagen y adquirir 99% de sus acciones, en marzo se conoció que la empresa también está interesada en Electricaribe. Según explicó el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, el monto requerido para poder ejecutar el Plan5Caribe (y actualizar la red de la Costa Caribe) es de $5,1 billones en cinco años, de los cuales $1,1 billones le corresponden a Electricaribe o a quien llegue en su reemplazo; fecha que según la Superservicios, sería en mayo del próximo año, cuando se deberá haber definido quién es el operador en la región.El monto de inversión no sería un problema para Brookfield, ya que financieramente podría ser uno de los competidores más fuertes en esta pugna. Según Bloomberg, la capitalización bursátil de la canadiense alcanza $105,9 billones, mientras que por ejemplo la cifra de Gas Natural Fenosa era de $60,8 billones.Aún así, no es el único que participaría en la venta, pues Promigas y el fondo de inversiones inglés Actis también han manifestado su interés. Asimismo, EPM aseguró que está interesada en parte de la operación (lo que requeriría una división del mercado). El Grupo de Energía de Bogotá dejó claro también que junto a Codensa también están evaluando la opción.Para estas dos últimas empresas hay un obstáculo y es la regulación. Actualmente, EPM comercializa 23,5% de la energía del país, y la norma establece que el límite es 25%. Por su parte, Astrid Álvarez, presidenta del GEB, aseguró que "el grupo tiene activos en toda la cadena energética y con nuestro socio Codensa tenemos un límite también", por lo que se deberían hacer ajustes regulatorios.El tema no será un gran impedimento para Brookfield, pues tendría que analizar la constitución de una empresa que aún tiene espacio para crecer y que podría ser cliente directa de la generadora. En vista de eso, la compañía podría hacerse con gran parte de la operación de Electricaribe, según explicó Germán Corredor, director del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional.José Arcos, asesor jurídico en temas de energía, explicó que el tema de fondo no es quiénes participan en la puja, sino cuáles son las condiciones. Para el experto, es necesario un ajuste que garantice mayor flexibilidad, con el fin de que quienes estén en el segmento de distribución, participen en comercialización y distribución, así se atraería inversión extranjera.Los proyectos de la corporación en LatinoaméricaLa operación en Latinoamérica representa entre 15% y 20% de los activos totales de Brookfield. La compañía está en Brasil, donde tiene a cargo la concesión de nueve carreteras y un peaje, cuenta con propiedades comerciales en Sao Paulo y es propietaria de una firma logística integrada. En Perú tiene la participación mayoritaria en la concesión Rutas de Lima y está tras la licitación del gasoducto del sur. En Chile es propietario de Transelec, para transportar energía; mercado que sería el que más puede expandir.Las opinionesJosé Arcos Asesor Jurídico en temas de energía "El cambio en la gerencia es una consecuencia natural, pues Rico fue un gerente exitoso al manejar una empresa con capital público, lo cual ya terminó" .Natalia Granados Estratega cuantitativa de Global Securities "Empresas colombianas y extranjeras están interesadas en formar parte de este mercado en la Costa, ya que es claro que con una adecuada gestión puede ser muy atractivo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi