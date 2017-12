/ 28 diciembre, 2017Jennifer Suárez / 28 dic 2017.- El profesor Juan Maragall calificó como “un drama” la educación en Venezuela , este jueves, debido, entre otras razones, a la falta de profesores dentro del sistema educativo.“No tenemos la capacidad de progresar porque no tenemos una educación que lo compense”, enfatizó.Durante la entrevista en el programa A Tiempo , por Unión Radio, Maragall, director de Educaci{on Miranda durante la gestión de Henrique Capriles (2008-17), aseguró que “el gran drama en el sistema educativo es la ausencia de profesores”, al tiempo que aseguró que “el Gobierno se ha enfocado en inculcar una ideología política y se ha olvidado de educar con calidad a los niños de Venezuela ”.Lea más: Leonardo Carvajal: La calidad de la educación en Venezuela va palo abajo Lea más: Asamblea de Educación: Los maestros no tienen nada que celebrarEn referencia a esto, comparó la educación del país con la educación de Cuba, donde expresó que “dicen que somos igual a Cuba, pero en ese país el sistema educativo sí funciona”.“Si fuéramos socialistas, le estaríamos dando la importancia que se le debe a la educación”, manifestó.Y siguió: El problema no es el currículum de las personas que quieren trabajar en el sector educativo, el problema es de quienes administran al mismo”.Maragall destacó que “en 2010 es cuando se vio la decadencia de la educación”, pues a su juicio “lo que terminó de destruirla fueron las malas políticas económicas que ha tomado el Gobierno”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi