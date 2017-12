/ Andrea Olaya, antigua practicante en la Unidad de Trabajo Legislativo de Correa, denunció que Correa se sobrepasó con ella y la manoseó, especialmente en los glúteos, frente a su equipo de trabajo, luego de una jornada laboral que terminó en una actividad en vestido de baño en unas termales en Boyacá."Habían advertido a quienes quisieran ir que llevaran un bañador, debido a mi incomodidad no lo hice, porque no quería propiciar ninguna situación que me incomodara. Sin embargo, Víctor insistió y se ofreció a comprar un vestido de baño para mí, accedí pensando que siempre me alejaba del grupo pese a que soy una persona sumamente social, que tal vez mejorar mis relaciones con el equipo podría mejorar mi experiencia en el congreso.También le puede interesar Mujer denuncia por acoso sexual a concejal de Chía Estando ya en los termales Víctor aprovechó la oportunidad para manosearme, primero me tomó de las manos, luego me abrazó por detrás y luego puso sus manos en mis glúteos frente a otros tres integrantes de su equipo de trabajo. Pese a que ya dos veces le había dicho en persona que no me interesaba de ninguna manera", expresa la denuncia pública de Olaya.La joven también afirma que desde que inició su pasantía evidenció otras intenciones por parte del parlamentario y por tal razón evitó el contacto con él. También dice que sus funciones cesaron, por coincidencia, por su rechazo al congresista."Fue necesario decirle tres veces que no me interesaba ningún tipo de relación diferente a la laboral, la primera en su casa donde me citó a una reunión laboral tras una semana de haber comenzado mi contrato de aprendizaje", expresó en su publicación de Facebook La W ha tratado de contactar a la denunciante y al representante, pero no han respondido a los llamados y mensajes del medio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi