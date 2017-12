/ A pocos días de finalizar el 2017 es inevitable hacer un análisis de lo que pasó y lo que creemos que va a pasar en el sector de la salud en el 2018.Empecemos por analizar el año que termina, un año que fue duro para muchos y en el que las noticias de crisis no cesaron. Estas noticias se centraron en varios temas que llamaron poderosamente la atención de los colombianos, que preocupados escuchaban o leían como las clínicas y hospitales debían asumir los costos asociados a la liquidación de algunas EPS como Caprecom. Esta liquidación afectó duramente al sector de los prestadores de servicios, los cuales hasta el día de hoy no se recuperan y siguen esperando los pagos de la deuda que esta EPS tenía con ellos. Desde ya se sabe que habrá grandes pérdidas las cuales afectarán duramente los balances de muchas instituciones.La liquidación de Cafesalud también afectó el sector, nuevamente los hospitales se encuentran a la expectativa por las pérdidas relacionadas con la liquidación de la que se consideraba una de las EPS más poderosas y grandes del país. Otro factor tiene que ver con el inicio de operaciones de Medimás, un inicio complicado y lleno de tropiezos, no es fácil arrancar de cero una EPS tan grande, con una red de prestadores en muchos casos incrédulos y escépticos frente a este nuevo actor.Otra situación que preocupa es el desfinanciamiento del sistema, los cálculos del déficit de recursos del sector de la salud apuntan a varios billones de pesos, lo que tiene al sistema desfinanciado y sin recursos.De igual manera, aparecen las dificultades para los recobros de los medicamentos no pos. Para nadie es un secreto que no hay los suficientes recursos para cubrir esta deuda y que en la totalidad de los casos son los pacientes los que se ven afectados por los complejos trámites burocráticos asociados al recobro de estos medicamentos.Otra situación que inquieta a muchos de los hospitales, tiene que ver con las intervenciones de las EPS del régimen subsidiado, que tienen grandes deudas con los prestadores y un gran número de afiliados que se ven afectados al no tener una red de atención adecuada.Las anteriores situaciones generan un ambiente de cierre de año desalentador y dan la lectura de un 2017 que en muchos casos no llenó las expectativas que se tenían.Ahora bien, el 2018 infortunadamente no muestra para el sector de las clínicas y hospitales señales de mejoría, con un país enfocado en un año electoral resulta difícil la aparición de un salvavidas que saque a la salud de la crisis en que se encuentra. Todo apunta a que por lo menos durante el primer semestre del próximo año la situación seguirá igual.Según un informe presentado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –ACHC- con corte a junio 30 de 2017, la deuda que debían soportar los hospitales del país ascendía a ocho billones de pesos, un 12% más que las cifras presentadas en diciembre de 2016. Esta deuda se concentraba en no más de 160 hospitales, que a pesar de todas las situaciones adversas continúan prestando sus servicios. Para muchos cada vez es más complicado su margen de maniobrabilidad.Para concluir, todos en esta época hacemos análisis, reflexiones y nos llenamos de buenos propósitos, sin embargo, para las clínicas y hospitales a pesar de los buenos deseos se aproxima un primer semestre del 2018 complejo, en donde el margen de maniobrabilidad se estrechará, el flujo de recursos seguirá limitado y donde el compromiso con los pacientes deberá seguir presente, ese es el reto y la meta a cumplir.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi