Marco Tulio Aguilera Garramuño (Bogotá, 1949), el gran escritor colombiano residente en México, ganó con su novela "Forma de luz", el Premio Bellas Artes de Novela 2017, la más alta destinción que otorga México a sus escritores. El novelista estuvo de paso por Cartagena, y concedió una entrevista a El Universal. Cedió un capítulo a los lectores del diario cartagenero, que puede leerse completo en la web de El Universal. En 2018 vendrá a Cartagena, homenajeado por el Parlamento Internacional de Escritores.Sus cuentos y novelas tienen un alto, profundo, fino y mordaz sentido del humor. En Cartagena contó un episodio conmovedor sobre su libro El pollo que no quiso ser gallo, publicado por Alfaguara, que ha llegado al alma de innumerables niños en el continente.Un niño autista en México, quedó atrapado en la magia de ese libro, y desde que lo leyó no se pudo desprender de él. Duerme con el libro. Un familiar tomó el libro para leerlo, sin decírselo, y el fantástico lector no pudo dormir hasta que regresó el libro a sus manos.Aguilera Garramuño ha sido galardonado con los títulos de Creador Artístico y Creador con Trayectoria del Estado de Veracruz; ha sido becario residente del Centro Banff para las Artes de Canadá, y ha dictado conferencias en universidades de varios países.(Bogotá, 1949) Autor de las novelas El amor y la muerte (Alfaguara), Los placeres perdidos , Las noches de Ventura/ Buenabestia (Planeta, México, Plaza y Janés, Colombia, La hermosa vida (CONACULTA, México), La pequeña maestra de violín (Universidad de Puebla), Mujeres amadas (Universidad Veracruzana), Agua clara en el Alto Amazonas y Historia de todas las cosas.Ha publicado, además, los libros de relatos Cuentos para ANTES de hacer el amor (Plaza y Janés, Colombia; Educación y Cultura, México), Cuentos para DESPUÉS de hacer el amor (Plaza y Janés, Colombia; Punto de Lectura, México y España), El pollo que no quiso ser gallo (Alfaguara infantil, México y Colombia), entre otros."Soy autor de una novela gorda que se llama Historia de todas las cosas: sobre ella la crítica ha dicho algunas agradables exageraciones", dice el autor con su humor habitual. Ha escrito más de 30 libros, entre cuentos, novelas y ensayos. Sus cuentos y novelas figuran en Alfaguara, U Veracruzana, U de Puebla, U del Valle, Plaza y Janés, Planeta, Joaquín Mortiz, etc, en Colombia, México, España y Argentina."Formas de luz es una novela actual pero también atemporal, pues toca los temas de siempre, los temas básicos de la naturaleza humana y la historia: el amor, el erotismo, la traición, el egoísmo, Dios, el mal, la perversidad y la aspiración a la pureza", ha expresado Garramuño, en una entrevista a Arcadia.