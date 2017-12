© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El Zanco Tiny T1 puede mandar SMS y recibir llamadas (Foto: Cortesía Clubit New Media). Este teléfono no sabe ni de "selfies" ni de Instagram ni de WhatsApp, pero le gana en algo a todos los demás: es el más pequeño del mundo. En una época en la que la industria de celulares le otorga todo el protagonismo al tamaño de la pantalla, hay algunos fabricantes que compiten por llegar a construir dispositivos del menor tamaño posible.El último en sumarse a esta carrera es Zanco T1 , el teléfono más pequeño del mundo registrado hasta la fecha, según la publicación especializada en negocios y tecnología Business Insider.Mide poco más de 4 centímetros y pesa 13 gramos."Más pequeño que tu pulgar y más liviano que una moneda", asegura la empresa detrás del proyecto en un video promocional.Con él se pueden mandar mensajes de texto y realizar llamadas bajo una conexión 2G que, advierten, no está disponible en todos los países.Su precio ronda los US$ 45 y los creadores aseguran que su batería dura 3 días en reposo y 180 minutos en conversación.También prometen que es capaz de almacenar hasta 300 contactos, 50 mensajes de texto y registrar las últimas 50 llamadas.Pero Zanco no está todavía en el mercado .La empresa ha lanzado una campaña de crowfounding a través de Kickstarter para probar si hay suficiente demanda antes de ponerlo a la venta oficialmente.Si todo va como esperan, su comercialización empezará en mayo de 2018 y podrá adquirirse en todas partes del mundo a través de internet Su idea es que se utilice como un teléfono secundario, de trabajo o de emergencia, en el que poder estar localizable sin riesgos a quedarse sin batería.El celular mide menos de 5 cm y pesa 13 gramos, aseguran desde la compañía.(Foto: Cortesía Clubit New Media).. Críticas a los mini teléfonos Estos pequeños aparatos no llegan sin polémica. Además de Zanco, hay otros teléfonos en miniatura que ya se comercializan y ya recibieron críticas.Sus defensores hablan de las ventajas de su precio , su tamaño y la duración de su batería, pero otros creen que pueden ser utilizados para introducirlos en las cárceles burlando las medidas de seguridad porque apenas están compuestos por metales.Los mini teléfonos se pueden encontrar fácilmente online por un precio que oscila los US$25.(Foto: Ministerio de Justicia británico).. En Reino Unido, la controversia es tal que hasta el propio ministro de Justicia se ha involucrado en el asunto.Hace apenas un par de semanas el titular de esta cartera, David Lidington, dijo que estos dispositivos se anunciaban como "capaces de burlar los escáneres" que se usan en Inglaterra y Gales."Está bastante claro que estos teléfonos en miniatura se venden con la idea de usarlos de contrabando ", declaró Lidington, que pidió a las web que comercializan los aparatos que los retiren si se promocionan como incapaces de ser detectados por las autoridades.Los celulares están prohibidos en las cárceles de Reino Unido y el ministro confirmó que se usan para que los reclusos continúen con su actividad delictiva.Su adquisición es muy sencilla y cuesta en torno a los US$ 25.Se pueden encontrar en sitios de compra online como Amazon o E-bay, aunque este último portal ya anunció que dejará de venderlos.En esta nota: Tecnología LA NACION Tecnología Celulares.

