© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Adelanto de Twin PeakscerrarMarcelo Stiletano 1. Twin Peaks: The Return (Netflix)2. The Young Pope (Fox Premium Series)3. Godless (Netflix)4. Curb Your Enthusiasm (HBO)5. The Deuce (HBO)6. Silicon Valley (HBO)7. Un gallo para Esculapio (Telefe-TNT Series)8. Filmoteca, temas de cine (TV Pública)9. Big Little Lies (HBO)10. The Good Place (Netflix)Trailer "Godless"cerrarDolores Graña 1. Twin Peaks: The Return (Netflix)2. Godless (Netflix)3. The Marvelous Mrs. Maise l (Amazon)4. The Crown (Netflix)5. Mindhunter (Netflix)6. Big Little Lies (HBO)7. The Good Place (Netflix)8. Master of None (Netflix)9. Alias Grace (Netflix)10. Better Things (FX)Better Things (temporada 2) TrailercerrarNatalia Trzenko 1.Five Came Back (Netflix)2. Better Things (Fox Premium)3. Big Little Lies (HBO)4. The Good Place (Netlix)5. The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)6. Twin Peaks: The Return (Netflix)7. Un gallo para Esculapio (Telefé-TNT series)8. Godless (Netflix)9. Master of None (Netflix)10. The Deuce (HBO)Trailer de The DeucecerrarPaula Vázquez Prieto 1. Twin Peaks: The Return (Netflix)2. The Deuce (HBO)3. Mindhunter (Netflix)4. The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)5. Big Little Lies (HBO)6. The Sinner (Netflix)7. Alias Grace (Netflix)8. Feud: Bette and Joan (FX)9. The Young Pope (Fox Premium Series)10. Crazy Ex Girlfriend (Netflix)Trailer "American Gods"cerrarHernán Ferreirós 1.Twin Peaks: The Return (Netflix)2. The Deuce (HBO)3. American Gods (Amazon)4. Legion (FX)5. Mindhunter (Netflix)6. Dark (Netflix)7. Wormwood (Netflix)8. The Punisher (Netflix)9. Big Little Lies (HBO)10. National Treasure (OnDirecTV)Nuevo adelanto de Black MirrorcerrarRicardo Marín 1.Black Mirror (Netflix)2. Stranger Things 2 (Netflix)3. The Crown (Netflix)4. American Horror Story: Cult (FX)5. The Young Pope (Fox Premium)6. Big Little Lies (HBO)7. Un gallo para Esculapio (Telefe-TNT Series)8. El jardín de bronce (HBO)9. Bibliómanos (TV Pública)10. Young Sheldon (Warner)En esta nota: Series de TV LA NACION Canal Espectáculos Anuario 2017.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Mccall ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi