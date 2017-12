© Victor Gill.

Foto: Archivo El grupo Eurnekian tuvo su regalo de fin de año. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial , el Gobierno decidió incluir la base aérea El Palomar en el Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. ¿Qué significa esto? Que será operado por Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), la concesionaria de otras 33 terminales en todo el país.La decisión de ir por este camino y no buscar un nuevo explotador se tomó, básicamente, por impero de la urgencia y el pragmatismo.Hace un año, la empresa de low cost Flybondi presentó un proyecto de participación público-privada para la explotación y refacción de El Palomar.Hubo entusiasmo en el inicio, pero la complejidad de un proyecto de este tipo convenció a los funcionarios de que no era posible.Era necesario un llamado a una licitación pública y pasar por los procedimientos de audiencia. Además, no se podía entregar a Flybondi, sino que debería hacerse a la mejor oferta. Eso llevaría mucho tiempo.Además, hay una cuestión de jurisdicciones complejas sobre la estación, que opera mayoritariamente vuelo s militares.Inmediatamente después de estudiar el asunto, los técnicos del Gobierno acercaron una solución sencilla: con un acto administrativo simple era posible sumarla al paquete que administra AA2000.En el decreto se detallan las regulaciones existentes que establecen la posibilidad que tiene el Estado de aumentar la cantidad de aeropuertos entregados a AA2000."El concesionario manifestó su conformidad a la incorporación del Aeropuerto "El Palomar" al Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos", dice el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri , el Jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich .Hace un par de días, el Gobierno incorporó el aeropuerto de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos para que "pueda ser objeto de la modernización de la infraestructura aeroportuaria necesaria para afrontar las recientes políticas relativas a la expansión del mercado aerocomercial".La decisión molestó a la Fuerza Aérea Argentina .La negativa quedó plasmada en una carta que el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, le envió el mes pasado al ministro de Defensa, Oscar Aguad , en la que advierte que el predio de la unidad militar "forma parte del Sistema de Defensa Nacional" y "la afectación permanente de dichas instalaciones militares repercutiría seriamente en la disminución de capacidades logísticas de la Fuerza Aérea Argentina en su conjunto y del resto del instrumento militar nacional".A la luz del decreto firmado anteayer por el presidente Mauricio Macri , la objeción de Amrein no fue tenida en cuenta.Ayer, Dietrich fue directo con el tema."Siempre se trabajó con ellos respetando los lugares y las funciones que allí desarrollan. Además, una parte es comercial desde 1968. No peligra el proyecto por que la Fuerza Aérea siempre estuvo incluida en las negociaciones", dijo.Ahora, entre el concesionario y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) deberán elaborar el plan de inversiones y de obras de la estación.En esta nota: Mauricio Macri Oscar Aguad Guillermo Dietrich Marcos Peña LA NACION Economía Boletín Oficial.

