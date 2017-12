© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Peña y Sturzenegger, en la conferencia de hoy. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia Recalculando. Igual que el GPS del auto cuando se desvía del camino señalado, hoy el equipo económico redefinió las principales metas para volver al sendero deseado.Por ello, en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció la modificación de las metas de inflación, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger; y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.Qué pasará con la inflación, el déficit, el dólar, las tasas de interés y las demás variables que rigen la economía argentina.Inflación La meta inicial planteada por el equipo económico era de entre 8% y 12%, con un promedio del 10%.Este esquema llevaba al Banco Central a elevar la tasa de interés a 28,75%, que fue confirmada esta misma semana.Sin embargo, hoy el objetivo de alza de precios pasó al 15%, un 50% más que el anterior. "Otro cambio es que desde ahora la meta es un número específico y no un rango", dijo Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, quien agregó los objetivos para los próximos años: 10% para 2019 y 5% para 2020."Se corrió todo un año", reconoció. Sobre las razones, el ministro dijo que las metas se habían establecido hace dos años y que hoy tiene "más información que en 2016" para recalibrar los números.El objetivo -aseguraron- es garantizar el crecimiento de la economía."No se llegó a la meta, pero hay un proceso de desinflación muy sólido. La inflación núcleo bajó del 40% al 21,2% interanual", sostuvo Sturzenegger. Mientras que Marcos Peña había dicho: "Hemos consolidado en 2017 un sendero de baja en la inflación, fue un año importante", dijo Marcos PeñaReforma laboral "La reforma laboral, consensuada con la CGT, esperamos poder tratarla en las extraordinarias de febrero, y creemos que va a ser un muy buen complemento a esto que hemos avanzado hasta ahora", dijo Marcos PeñaDéficit Fiscal En tanto, Dujovne dijo que este año se cumplieron los objetivos fiscales y que el déficit primario se ubicó en el 4,1% del PBI.Adelantó que el año que viene será 3,2%, en 2019 de 2,2% y en 2020 1,2%.En tanto, el déficit financiero (luego del pago de intereses), será está año de 6,2% del PBI y se irá reduciendo hasta un 3,3% en 2020.En 2018 será de 5,3% y en 2019, de 4,3%.Crecimiento Ya es conocida la visión del actual equipo económico de no buscar crecer a tasas chinas sino impulsar un avance de la actividad no tan alto pero constante a lo largo del tiempo: de ahí que, luego de crecer un 3% este año, el objetivo sea avanzar un 3,5% anual en 2018, 2019 y 2020."Buscamos crecer con baja inflación para bajar la pobreza", dijo Dujovne y añadió con ironía: "Sea en años pares, años impares, llueve o truene".Deuda Luego llegó el turno de Caputo, quien dijo que la necesidad de financiamiento para 2018 será de US$ 30.000 millones y bajará US$ 26.000 millones en 2019.Agregó que la Argentina terminará este año con un nivel de deuda de 28,5 puntos del PBI, un "nivel bajo para un país emergente".Sin embargo, aclaró que subirá a 37% y desde 2021 comenzará a descender. "El objetivo es ir reduciendo la dependencia externa en financiamiento y alcanzar el equilibrio fiscal", dijo Caputo.El ministro de Finanzas también ser refirió a la "calidad del financiamiento" y le puso números: "Redujimos la tasa de financiamiento un 80%.En los 90 el país se financiaba a tasas del 12% y la último gestión llegó a endeudarse al 15% con Venezuela Nosotros lo estamos haciendo al 4,5%".Y añadió: "Además, ahora está claro a dónde va la plata: más asistencia social y obras de infraestructura."Recibimos un país descapitalizado. Se invertirá un 2% del PBI en infraestructura y unos US$ 30.000 millones en los próximos años con el sistema de participación público privado, sobre todo en salud y vivienda", dijo.Dólar "El tipo de cambio está 23% más competitivo previo a la salida del cepo cambiario", sostuvo Sturzenegger y destacó que el cambio flotante permitió amortiguar los shocks externos y proteger a los productores locales.Aumento de transporte El 1° febrero aumentará el transporte.La semana próxima anunciarán el nuevo esquema de precios para viajar en colectivos y trenes. La suba de tarifa será gradualTasas Sturzenegger dijo que las tasas actuales están determinadas para llegar a una inflación del 10% en 2018.Y que la decisión de hacer más gradual la baja de la inflación los hará relajar la política monetaria."El cambio de meta de inflación permite recalibrar la política monetaria.El Banco Central irá tomando las decisiones según sus parámetros", analizó el titular de la entidad monetaria.LA NACION Economía.

