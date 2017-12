Buscan quitarle la "pata de encima" al dólar y no ahogar el nivel de actividad

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia Tasas de interés que comenzarán a bajar antes de lo que se preveía hasta aquí y un dólar "menos presionado" son las conclusiones que dejaron los anuncios que realizó el equipo económico del Gobierno esta mañana.Las readecuaciones no cambian la matriz de lo que se podría denominar como el modelo económico de la administración Macri, sino que apuntan a terminar con algunas inconsistencias que comenzaban a dañar su credibilidad ante los agentes económicos y a afectar la sustentabilidad de la actividad en un momento clave: cuando se trata de pasar de una etapa de reactivación a una de crecimiento real.A su vez, confirman que el Banco Central (BCRA), como se venía insinuando en las últimas horas, se alineó con las proyecciones económicas que se definen desde la Casa Rosada.Foto: Archivo En relación a las tasas, la expectativa del mercado en que los recortes comiencen en el mes de febrero, en la medida que los datos de inflación de diciembre, en su medición núcleo, confirmen que una baja "contaminación" de los fuertes ajustes en los precios regulados. "Creo que vamos a ver esas bajas antes de lo que preveíamos. Y me parece que es saludable que se haya saldado este debate porque estaba afectando las decisiones de inversión", explicó el economista Dante Sica, de la consultora Abeceb, al evaluar los anuncios por Radio La Red.Sin embargo, ese proceso podría incluso anticiparse.Una pauta al respecto la entregó hoy el propio presidente del BCRA, Federico Sturzenegger . "Las tasa de interés que tenemos hoy están calibradas con la meta que teníamos hasta hoy.", lanzó el economista durante la conferencia esta mañana.Foto: Archivo La tasa de referencia, que es la del centro del corredor de pases, hoy se mantiene en el 28,75%.Mientras tanto, la próxima reunión del Comité de Política Monetaria está prevista para la segunda semana de enero, momento en que podrían aparecer las primeras novedades.En el caso del nivel del tipo de cambio, la idea que comienza a imponerse en el mercado es que estos anuncios ayudarán a que el dólar conserve las mejoras que logró en las últimas semanas, los que pasarían a constituir un nuevo "piso".Foto: Archivo Esto tiene que ver además con la decisión que explicitó el ministro de Finanzas, Luis Caputo , de buscar en pesos -y mayoritariamente en el mercado local- los US$ 30.000 millones que el Gobierno necesitará para cubrir sus necesidades de financiamiento en 2018."Vamos a tratar de ir aumentando cada vez más las emisiones en el mercado interno y en moneda nacional para ir reduciendo la dependencia del mercado externo", dijo Caputo.Lo que queda claro es que el mercado se anticipó en las últimas semanas a la decisión de oficial de tratar de "quitarle la pata de encima" al dólar.Fue cuando los cortocircuitos entre la Casa rosada y el BCRA respecto del manejo de la política monetaria y su incidencia sobre la cambiaria llegaron a los diarios.En esta nota: Banco Central Federico Sturzenegger Luis Caputo LA NACION Economía Actualidad económica.

© Luis Alfonso Oberto Anselm PDVSAi

Tags: Luis Oberto, Banco

233 Luis Alfonso Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi