© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia Los anuncios económicos del Gobierno , que entre otros temas incluyó una revisión de las metas de inflación y la confirmación del aumento de las tarifas de transporte en Buenos Aires en 2018, fue el tema del día en la agenda de los analistas. Economistas y ex funcionarios del Gobierno, como Alfonso Prat Gay , compartieron sus opiniones sobre el impacto que estas medidas tendrán sobre el dólar, el nivel de actividad y los precios.Alfonso Prat-Gay, quien supo ser ministro de Hacienda y Finanzas de este Gobierno y presidió el Banco Central (2002-2004), enfatizó que el cambio de metas de inflación "la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit" aunque advirtió el rojo comercial, que entre enero y noviembre de este año acumula US$ 7656 millones.La meta de inflación la fija el PEN, no el BCRA. El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit fiscal y de consolidación del crecimiento.Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando&- Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) 28 de diciembre de 2017 Por su parte, Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews y jefe de asesores del Ministerio de Economía durante la gestión de Roque Fernández, elogió el cambio de metas aunque planteó que hubiera sido "más realista" plantear una franja de entre 13% y 17% en lugar de centrarse en el 15% anunciado."La meta para el 2018 en realidad aumentó de 12 a 15%, porque todos mirabamos el techo de la banda", añadió el economista, quien cuenta con un Ph.D. en la Universidad de Columbia (EE.UU.).La meta para el 2018 en realidad aumentó de 12 a 15%, porque todos mirabamos el techo de la banda.Es bueno el cambio, pero hubiera sido mas realista una a banda de 13-17.&- Miguel A. Kiguel (@kiguel) 28 de diciembre de 2017 Mientras tanto, el ex presidente del BCRA Martín Redrado (2004-2010) calificó como "un acto de realismo" el cambio de metas de inflación y sostuvo que, más allá de la postulada independencia del BCRA, es el titular del palacio de Hacienda quien dispone los instrumentos para control de la suba de precios.."Al anunciar las nuevas metas, el Ministro de Hacienda muestra que el nuestro país la política fiscal está en el asiento del conductor", disparó.En un acto de realismo, el gobierno acepta que la tasa de interés no es el único instrumento para combatir la inflación.&- Martín Redrado (@martinredrado) 28 de diciembre de 2017 Al anunciar las nuevas metas de inflación, el Ministro de Hacienda muestra que el nuestro país la política fiscal está en el asiento del conductor.&- Martín Redrado (@martinredrado) 28 de diciembre de 2017 Las nuevas metas de inflación no son una pérdida de independencia de @BancoCentral_AR .Es el reconocimiento de que el combate a la inflación es una tarea conjunta. Cada uno con sus instrumentos.&- Martín Redrado (@martinredrado) 28 de diciembre de 2017 Para Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, el mensaje de la conferencia de hoy intentó "mostrar cohesión en el gobierno" aunque cuestionó que el cambio de metas erosiona la independencia del Banco Central.Me parece que la conferencia de prensa quiere mostrar cohesión en el gobierno para garantizar que está vez se cumplen las metas.Pero tb. implica una señal de quita de independencia al BCRA. Se entiende lo que se quiso lograr pero puede tener un costó a la larga&- Fausto Spotorno (@fspotorno) 28 de diciembre de 2017 Otro debate planteado entre los economistas tiene que ver con el impacto del cambio de metas sobre la evolución de las tasas de interés y su posible impacto en precios.Según sostuvo hoy Federico Sturzenegger, "el cambio de la meta permite recalibrar la política monetaria".En ese sentido, el economista Luis Secco, titular de la consultora Perspectivas Económicas y ex economista jefe del estudio Miguel Broda y Asociados (1994-1999) planteó que tras recalibrar las metas, se relajará la política monetaria y que, en consecuencia, "se viene baja de tasas de interés y aumento de expectativas de inflación".STURZENEGGER reconoce que relajar las metas significará relajar la política monetaria.Mi pronóstico: Se viene baja de tasas de interés. Y aumento de expectativas de inflación.&- Luis Secco (@luissecco) 28 de diciembre de 2017 En esa misma línea se posicionó el analista Cristian Buteler, titular de Buteler Servicios Financieros."El resultado de los anuncios más que aventurar una baja de tasas provocará una suba en la expectativa de inflación", aseguró.Creo que el resultado de los anuncios más que aventurar una baja de tasas provocará una suba en la expectativa de inflación&- Christian Buteler (@cbuteler) 28 de diciembre de 2017 En cambio, Federico Furiase, economista director del estudio Eco Go, destacó que los anuncios "ratifican la independencia del BCRA" y descartó un salto inflacionario en el corto plazo."Bajar el financiamiento monetario al fisco refuerza el compromiso antiinflacionario del BCRA . No le da margen para relajar las tasas significativamente", planteó.Postergar la meta un año y bajar el financiamiento monetario al fisco refuerza el compromiso antiinflacionario del BCRA .No le da margen para relajar las tasas significativamente . Estabiiliza el dólar ? https://t.co/8je5PwOWnH &- Federico Furiase (@FedericoFuriase) 28 de diciembre de 2017 Se posterga la meta, no hay cambio de régimen, se refuerza el compromiso del BCRA para bajar la inflación y se potencia el financiamiento del déficit en el mercado local de pesos ((Lebacs ) .Coordinación. https://t.co/FmSgkR1GVj &- Federico Furiase (@FedericoFuriase) 28 de diciembre de 2017 En este contexto no debería haber ruido cambiario más allá de la volatilidad de corto https://t.co/jxB1itb53L &- Federico Furiase (@FedericoFuriase) 28 de diciembre de 2017 En esta nota: Banco Central Alfonso Prat Gay LA NACION Economía Actualidad económica.

