Rinson López llegó en 2016 al Club Deportivo El Nacional de Ecuador, de donde fue despedido esta semana, luego de que se destapara un escándalo que rompió con una tradición de este equipo de la ciudad de Quito.El castigo para López se dio tras conocerse que había presentado documentación falsa para jugar en El Nacional, club que durante 53 años se ha caracterizado por contratar solo a jugadores ecuatorianos. Sin embargo, el lateral derecho les metió 'gato por liebre': nació en Colombia y nunca se nacionalizó.El deportista no solo fue suspendido del equipo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) le impuso una sanción de seis meses. Esto con base en un informe presentado por el presidente de la Comisión de Investigación, Jaime Jara, quien determinó que se inscribió con papeles alterados."Lastimosamente no voy a poder seguir jugando al fútbol, me suspendieron 6 meses. Me ayudaron mal y ahora estoy pagando esos errores. Tengo 30 años cumplidos", manifestó el jugador a medios nacionales, durante su confesión sobre lo que había hecho años atrás."Desde los 17 años vine a Ecuador a trabajar, había personas que me querían ayudar, pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente", agregó el deportista, quien también pidió disculpas al club y al país en general.Por su parte, la FEF –que también suspendió a otros tres jugadores por la misma causa y el mismo tiempo– señaló que la sanción de seis meses obedece a la colaboración brindada por los futbolistas al proceso de investigación".Añadió que remitirá todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones de indagación correspondientes.Tito Manjarrez, presidente del club, se pronunció al respecto, reconociendo las virtudes del López, pero afirmando que el futbolista deberá pagar por la falla cometida."Rinson es una gran persona, un excelente profesional, pero cometió este error y quedó fuera del equipo", comentó el dirigente deportivo.