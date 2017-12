/ A las 10 de la mañana de este jueves se ha programado la última reunión de la comisión de concertación de políticas salariales, en la que las partes, trabajadores y empresarios, se enfrentan por una suma de $14.000 para establecer el salario mínimo para 2018.La Confederación General del Trabajo (CGT) bajó su propuesta en 2 puntos porcentuales y la dejó en 7%, con el fin de facilitar el camino a la concertación. Esta propuesta representaría un incremento de $51.640 sobre el actual salario mínimo que es de $737.717. Así, el salario llegaría a $789.357.La razón para aceptar el 7% es que la inflación del 2017 sería del 4%, que se sumaría a un punto promedio de productividad y dos más, que sopesarían el ajuste que la reforma tributaria le hizo al IVA.No obstante, la iniciativa no fue respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que se mantuvo en el 9% propuesto inicialmente ($66.395), frente a un 5,1% de los empresarios ($37.624), con lo cual la remuneración mínima mensual quedaría en $775.340.La otra organización sindical que participa en la mesa de negociación del salario mínimo, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) no se pronunció.En caso de que esto no sea posible, el Gobierno procederá a establecer el incremento por decreto tal como lo ha hecho en los últimos cinco años.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi