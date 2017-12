/ Un panorama político con hechos inéditos dejó el 2017. Las protestas opositoras que comenzaron el 1° de abril en contra del Gobierno nacional dejaron cicatrices en los venezolanos, y fue el 30 de julio con la elección de Asamblea Nacional Constituyente cuando se logran frenar estas manifestaciones. Un "suprapoder" se constituyó para marcar la pauta en el acontecer político nacional, cuestionado por su legalidad, pero electo por más de 8 millones de venezolanos. El Zulia fue el epicentro de la política, cuando por primera vez en la historia, un gobernador electo no tomó posesión de su cargo, trayendo como consecuencia, la designación de una gobernadora encargada.Sin acuerdos definitivos de diálogo entre Gobierno y oposición terminó el 2017, mientras que en el país continúa agudizándose una profunda crisis financiera.A continuación te presentamos los hechos más destacados que marcaron la política nacional durante estos últimos 365 días:Asamblea Nacional continúa en "desacato"La Asamblea Nacional (AN) instaló el 5 de enero del 2017 su nueva junta directiva en medio de incertidumbre, esto debido al “desacato” en el que se encuentra el Parlamento venezolano desde el año pasado según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Ratificando el pacto de gobernabilidad firmado el año pasado por los partidos mayoritarios de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática ocupan la presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia del parlamento en el segundo periodo de sesiones del quinquenio legislativo de la AN.Borges sustituyó en el cargo de presidente de la AN a Henry Ramos Allup, y estuvo acompañado en la segunda vicepresidencia por el coordinador nacional de VP, Freddy Guevara, quien en este momento se encuentra refugiado por la embajada de Chile, luego que fuera allanada su inmunidad como diputado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y en la segunda vicepresidencia Dennis Fernández, secretaria general de AD en el estado Cojedes.Desde antes de su instalación, los actos y leyes de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) "son nulos”, porque el Poder Legislativo “sigue en desacato” según el máximo tribunal del país, entre los motivos destacan la incorporación de los tres diputados de Amazonas, quienes por una sentencia de la Sala Constitucional suspendió los efectos de la elección en ese estado.Protestas opositoras dejaron cicatrices en los venezolanosLas protestas aupadas por la oposición en contra del Gobierno nacional comenzaron el 1° de abril de 2017, dejando a cientos de venezolanos marcados por las heridas. Esas manifestaciones dejaron, según el antiguo Ministerio Público que controlaba la exfiscal Luisa Ortega Díaz, unos 125 fallecidos, mientras que la ONG de derechos humanos, Foro Penal Venezolano, elevó la cifra a 133.El director ejecutivo de la ONG Foro penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, informó que fueron arrestadas más de 6 mil personas. Los cuerpos de seguridad del estado estuvieron cuestionados por "represión" a los manifestantes.Las barricadas con las que los venezolanos simpatizantes de la oposición bloquearon las calles, generan disgusto y discusiones en quienes buscaron cruzarlas para llegar a sus destinos. Las también llamadas guarimbas generan pérdidas económicas y caos vial; sin embargo se frenaron luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio.Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional ConstituyenteEl presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de mayo que como parte de sus “atribuciones constitucionales” convoca al proceso de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, reformar el Estado venezolano, modificar el ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, todo con el objetivo de lograr “la paz de la República”."Convoco al poder constituyente originario del pueblo, es la hora, es el camino. No dejaron más alternativa (…) llamo al pueblo a prepararse para una constituyente", dijo al dar a conocer su decisión en el marco del Día del Trabajador. Maduro , desde la avenida Bolívar, indicó que invocaba el artículo 347 de la Constitución de 1999 porque quería una “Constituyente con el pueblo, con la clase obrera”.La oposición venezolana, representada por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, alertó sobre las intenciones del gobierno de llamar a una Constituyente comunal, lo que a su juicio representaría la continuación y consolidación del golpe de Estado en Venezuela “Cualquier paso de convocar una Constituyente comunal es parte del golpe de Estado de Maduro (..) Esta crisis se ve agravada con esa convocatoria”, afirmó el parlamentario durante una rueda de prensa, en representación de la Unidad, luego de conocer la decisión del Jefe de Estado venezolano.Casa por cárcel para López tras más de 3 años preso en Ramo VerdeLa madrugada del sábado 8 de julio se le otorgó casa por cárcel al dirigente opositor Leopoldo López, tras haber permanecido más de tres años preso en la cárcel militar de Ramo Verde.“Con ponencia del magistrado Maikel Moreno, la Sala Penal del TSJ otorgó casa por cárcel a Leopoldo López por problemas de salud”, informó el Poder Judicial.El líder del partido Voluntad Popular saludó a dirigentes y sociedad civil desde el balcón de su casa, mientras ondeaba una bandera del tricolor nacional."¡Sí se puede!", se le escuchó decir a López, mientras las personas que se congregaron en el lugar lo aplaudían y gritaban consignas en respaldo al líder del partido Voluntad Popular.Más de 8 millones de venezolanos eligieron una Asamblea Nacional ConstituyenteCon la participación del 41.53% del padrón electoral, 8 millones 089 mil 320 venezolanos votaron el 30 de julio, para elegir sus representantes ante una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución para el país, teniendo facultades plenipotenciarias por encima de los demás Poderes Públicos del Estado. Fue promovida por el presidente Nicolás Maduro el 1° de mayo del 2017 mediante decreto presidencial N°2830, el cual contempla la convocatoria y las bases comiciales.En las elecciones se escogieron a los 545 constituyentes que la conformarían. El día 3 y 4 de agosto se instalaron formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo.Fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Isturiz como primer vicepresidente y Elvis Amoroso como segundo vicepresidente. Su duración quedó establecida por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes.La oposición venezolana calificó como "fraude" la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y declararon al organismo "ilegal e inconstitucional".ANC destituye a Ortega Díaz y designa a Saab como fiscal generalLa Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad, el 5 de agosto de este año, la destitución inmediata de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y designó a Tarek William Saab de forma provisional como titular del Ministerio Público. Asimismo, se declaró la emergencia y restructuración del organismo.La ANC leyó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que aprobó la realización del antejuicio de mérito contra Ortega Díaz, por lo que resolvió suspenderla del cargo e inhabilitarla de ejercer cualquier cargo público mientras se realiza el proceso.Tarek William Saab, asumió el cargo de fiscal general de la República, propuesta realizada también por Diosdado Cabello, quien además propuso cambiar el periodo de funcionamiento de la ANC de seis meses a dos años, debido a que considera que no es suficiente tiempo para que realicen el trabajo necesario. Esto también fue aprobado.La escasez de efectivo se convirtió en un tormento para los venezolanosDurante el segundo semestre del 2017, tener un billete del cono monetario en la mano se convirtió en un lujo para el venezolano. La escasez de dinero es un problema que se palpa día a día y, como nunca falta quien logre pescar en ríos revueltos, los avances en efectivo se convirtieron en el nuevo negocio de muchos.“Raspar”, así le llaman al negocio que solo parece existir en Venezuela y donde los necesitados de billetes deben comprar literalmente dinero con dinero.Conseguir dinero en efectivo se sumó a los problemas en la gestión de la vida diaria de los zulianos en el 2017.Elecciones regionales del 15 de octubre: MUD obtuvo 5 gobernaciones frente a 18 del PsuvEl 15 de octubre se realizaron las elecciones regionales en el país. De acuerdo con el reporte del Poder Electoral, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó cinco gobernaciones, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hizo lo propio en 18 estados del país.La oposición conquistó las gobernaciones de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Sin embargo, según Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, la MUD perdió en Miranda, Lara y Amazonas, que previamente estaban bajo poder de la oposición.Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos amanecieron en las colas para ejercer su derecho al voto en distintos estados del país. La participación se ubicó en 61,14%.Cuatro gobernadores adecos se subordinaron a la ANCLos cuatro gobernadores electos de Acción Democrática (AD) se juramentaron el lunes 23 de octubre ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de sostener un encuentro en la Casa Amarilla.Al acto con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodriguez, acudieron los mandatarios opositores electos el 15 de octubre: Laidy Gómez, del estado Táchira; Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui; Ramón Guevara, de Mérida y Alfredo Díaz, de Nueva Esparta.El exgobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, rechazó juramentarse ante el Poder Constituyente, y ofreció una rueda de prensa en la que expresó: "sólo ante Dios, el pueblo y la Constitución me voy a juramentar", rechazando así la posibilidad de presentarse ante la ANC por "dignidad y coherencia política".Juan Pablo Guanipa un gobernador electo sin juramento: Un caso inédito en la historia política del ZuliaUn gobernador electo que no tomó posesión de su cargo, trayendo como consecuencia, la designación de una gobernadora encargada en el Zulia, fue un hito que marcó la historia de la región en el último tiempo.Juan Pablo Guanipa decidió no juramentarse el 23 de octubre ante la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que calificó de “ilegal” e “inconstitucional”."Por coherencia, por dignidad, por amor al Zulia, por amor a Venezuela ; porque estamos en una lucha para conseguir la libertad y la democracia, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, no se somete a la juramentación a la que nos quieren obligar vía chantaje ante la ANC ni ante su directiva", dijo Guanipa.El 27 de octubre se juramentó Magdely Valbuena como gobernadora interina del estado Zulia, luego de que el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, se negara a subordinarse ante el Poder Constituyente.A Freddy Guevara le fue allanada su inmunidad por el TSJ y se refugia en la embajada de ChileEl Tribunal Supremo de Justicia allanó la inmunidad del vicepresidente de la Asamblea Nacional y líder del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, el viernes 4 de noviembre, al declarar que presuntamente incurrió en instigación pública y otros delitos.El gobierno chileno informó que el vicepresidente del parlamento venezolano se encuentra refugiado en la residencia del embajador chileno en Venezuela en calidad de huésped, luego de recibir amenazas que podrían afectar su integridad.Se repitieron las elecciones en Zulia: Omar Prieto, es el nuevo GobernadorOmar Prieto Fernández, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), resultó electo gobernador del estado Zulia, el pasado domingo 10 de diciembre al alzarse con 710.029 votos, equivalente al 57.51%, de acuerdo con los cómputos ofrecidos por el Poder Electoral.La elección del gobernador del Zulia volvió a hacerse luego de que Juan Pablo Guanipa, electo el 15 de octubre como candidato opositor, se negara a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y fuera destituido por el Consejo Legislativo del estado Zulia.Elecciones Municipales 2017: PSUV ganó más de 300 de las 335 alcaldías del paísEl Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) obtuvo el domingo 10 de diciembre, la victoria en más de 300 de las 335 alcaldías del país, en unas elecciones marcadas por la ausencia de los grandes partidos opositores y con alta abstención.Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la participación fue de 9.139.564 electores, es decir, que 52,68% de los inscritos en el registro no asistieron a votar.El Psuv ganó 19 de 21 alcaldías en el ZuliaEn Zulia, el Psuv se impuso con 19 de las 21 alcaldías del estado, mientras que la oposición logró alzarse con tan solo dos; Santa Rita, donde fue electo el candidato por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Alenis Guerrero; y Sucre, donde resultó ganador Yonis González, del mismo partido.Willy Casanova, de 32 años, es el nuevo alcalde de Maracaibo tras resultar electo este 10 de diciembre con el 50,38% de los votos en la tarjeta del partido rojo. En San Francisco ganó el candidato oficialista, Dirwins Arrieta con 86.127 votos, el 58.51%.Gobierno y oposición culminaron reuniones de diálogo sin acuerdo: El 11 y 12 de enero de 2018 habrá nueva jornadaLas delegaciones del Gobierno y la oposición venezolana culminaron la reunión de diálogo que entablaron el 15 de diciembre de 2017, en República Dominicana, sin llegar a un acuerdo definitivo. Ambos sectores agendaron nuevos encuentros para el 2018.El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, tras la reunión manifestó que el Gobierno y la oposición avanzaron profundamente en la agenda de diálogo que se instaló en su país e informó que el acuerdo definitivo no ha sido alcanzado "por el momento" y que el 11 y 12 de enero habrá un nuevo encuentro entre ambos bandos.Sin brindar mayores detalles, Medina aseveró que en las reuniones los factores políticos mostraron "compromiso" para llegar a acuerdos con respecto a los seis puntos que se trataron. "No podemos hablar de los avances en concreto de esta reunión porque a pesar de que se han negociado todos los puntos de la agenda, no hemos llegado a un acuerdo en todos los temas".Cinco aumentos salariales en el año 2017Enero El presidente Nicolás Maduro anunció el 8 de enero, en su programa Contacto con Maduro , el aumento del salario mínimo y pensiones en 50%. Fue el primer aumento que se realizó en 2017.A Partir del 1 de enero del 2017, el sueldo mínimo básico mensual fue de Bs. 40.638,15 (Gaceta Oficial Nro. 41070, Decreto Nro. 2660) y el beneficio de alimentación se mantuvo en 63.720 bolívares, por lo que el ingreso integral fue de 104.358 bolívares mensual, cuando antes era de 90.811 bolívares.Mayo El presidente anunció el 1 de mayo, aumento del 60% en el sueldo mínimo básico mensual Bs. 65.021,04 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6296, Decreto Nro. 2832). Además ajustó el pago del bono de alimentación de 108.000 bolívares pasó a 135.000. El 1 de julio del 2017, realizó aumento del 50% sueldo mínimo básico mensual Bs. 97.531,56 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6313, Decreto Nro. 2966) y el bono de alimentación a 153.000 bolívares. De esta forma, el ingreso mínimo legal pasa de Bs. 200.000 a 250.531 bolívares.Septiembre El 1 de septiembre del 2017, se efectuó el incremento del 40% sueldo mínimo básico mensual Bs. 136.544,18 (Gaceta Oficial Nro. 41231, Decreto Nro. 3068) y el bono de alimentación en Bs. 189.000. El sueldo mínimo integral quedó en de 325.544 bolívares.Noviembre El presidente de la República, Nicolás Maduro , en Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, anunció la aprobación del aumento del salario mínimo integral, el cual quedó en Bs. 456 mil 507 a partir del 1º de noviembre.