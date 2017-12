/ Tras la caída del valor de criptomoneda más popular de internet , puede que algunos estén pensando en cambiarla por dinero real antes de que sea demasiado tarde.Bitcoin pasó de valer US$20.000 a bajar a los poco más de US$11.000 el 22 de diciembre, aunque esta semana se estabilizó en US$15.000, según el mercado luxemburgués Bitstamp.La idea de la criptomoneda es que no son billetes ni monedas en estado físico, sino que circula en la red.Pero lo que se paga por él sí es dinero de verdad y quizás hay alguien que quiere recuperarlo antes de que, como apuntan algunos, "estalle la burbuja"."Una gigantesca estafa está por explotar en la cara de muchísimas personas" advierte el "lobo de Wall Street" Comprar y vender bitcoins no es demasiado complicado, pero hacer que su valor se traslade a tu cuenta bancaria puede resultar más difícil.En solo este año el bitcoin ha pasado de valer US$1.000 a alcanzar los US$20.000, pero muchos temen que haya llegado a su máximo.Foto: Getty images¿Cómo comprar bitcoins?: guía básica para invertir en la moneda virtual Hay que recordar que lo primero que tiene que hacer todo el mundo cuando tiene bitcoins o criptomonedas es crear un monedero donde guardarlas.En estas carteras digitales se almacenan las claves necesarias para acceder a la cuantía que tengas registrada bajo una determinada dirección.Una vez tienes los monederos puedes empezar a operar en el mercado para gastarlos, intercambiarlos u obtener dinero real.Aquí repasamos tres de las maneras más comunes para que pueda hacerlo:1. Mercado de divisas Como si se tratase de un mercado donde se compran y venden monedas de diferentes países, las plataformas de cambio de dinero digital (conocidas como exchange) son lugares de compra venta de bitcoins y otras monedas virtuales.Las plataforma de cambio digital son la manera más fácil de obtener dinero real, pero también están a merced de las fluctuaciones de mercado, como las acciones de una empresa.Foto: Getty imagesUna de las más populares es Coinbase, que llegó a suspender operaciones tras el desplome de btcoin el viernes pasado.Si todo funciona perfectamente, en estas plataformas lo único que deberá hacer es seleccionar la cartera de la que quiere extraer el dinero, asignar la cantidad y vender.Si el destino es una cuenta PayPal obtendrá el dinero en la divisa elegida de forma instantánea y en cuatro o siete días si elige recibirlo en su cuenta bancaria.2. Cartera de papel Hay quien prefiere guardar las criptomonedas offline para evitar los cibertaaques y lo hace en las llamadas carteras o monederos de papel.Tener sus criptomonedas fuera de la red las hace más seguras, pero también agrega un paso más a la hora de cambiarlas por efectivo.Mantener tus bitcoins online las protege de cibertaques para hacerse con la valorada criptomoneda.Foto: Getty imagesLos monederos de papel no son más que una hoja que incluye la clave privada que te da acceso a tu bitcoin para que evitar que la moneda fluctúe en la red, más vulnerable a los robos.Quiénes han convertido el bitcoin en una de las inversiones más rentables de 2017 Una vez haya obtenido acceso deberá poner a circular su criptomoneda en internet para ponerla en un monedero digital.Lo difícil aquí es que no todas las carteras digitales admiten las criptomonedas que vienen de un monedero offline.Una vez lo consiga tiene que trasladarlo a una cartera admitida por Coinbase y a partir de ahí solo has de seguir el punto anterior para conseguir un ingreso en su cuenta.3. Cartera "fría" Las carteras frías o hardware son un sistema aún más complicado, que hace más difícil hacer que tu dinero se materialice en efectivo.Se trata de dispositivos de almacenamiento externo especialmente diseñados para guardar tu bitcoin de forma segura.Las carteras frías son discos externos donde almacenar tus bitcoin sin que estén expuestos a los peligros de la red.Foto: Getty imagesPara sacarlo del disco duro y verterlo en internet lo más probable es que deba utilizar el software específico que proporciona el propio dispositivo.Una vez en internet se repite lo anterior, debe poner la cantidad deseada en una cartera digital y a partir de ahí acceder a una plataforma de cambio digital que revierta las bitcoins en efectivo.Lo complicado es que no todas las carteras digitales admiten el dinero que viene de una cartera fría al igual que no aceptan el proveniente de una cartera en papel.Cuanto más protege sus bitcoins, convertirlos en billetes se hace más complicado.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.BBC-NEWS-SRC: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42484188, IMPORTING DATE: 2017-12-28 10:50:09 Créditos: BBC MundoComentar Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente REPORTARCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi