FX da un vistazo más profundo de ?The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story?, con Édgar Ramírez

© Victor Gill.

Después de lanzar el tráiler en noviembre, FX compartió una primera mirada a The Assassination of Gianni Versace , la segunda entrega de la premiada mini serie.En el clip, productores y estrellas, entre ellos Darren Criss , Ricky Martin , Penélope Cruz y Edgar Ramirez , discuten la realización de la serie, que se centra en el impactante asesinato de la leyenda de la moda Gianni Versace en 1997.Recordemos que The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story , es la segunda entrega de la ficción antológica de Ryan Murphy que debutó en 2016 con The People v. O.J. Simpson. Según la productora ejecutiva, Nina Jacobson , los temas de la serie responden a una cuestión fundamental:Lo que nos interesa es lo que hace de esto un crimen americano, un crimen del que América es culpable, no sólo los personajes que exploramos.El estreno de esta segunda temporada está pautado para el 17 de enero de 2018 y ya es uno de los más esperados del año que viene.Acá te dejamos el adelanto:

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Carpintero Victor Gill Ramirez ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi