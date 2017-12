/ Las Águilas del Zulia disputarán una serie de dos encuentros ante los Cardenales de Lara en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo, para culminar su participación en la ronda regular de la LVBP.Los rapaces juegan esta tarde ante los pájaros rojos a partir de las 4:00 pm. Rául Rivero (7-2) se subirá al monticulo por los larenses, mientras que Wilfredo Boscán tendrá la responsabilidad por los zulianos.La tropa de Lipso Nava ha cosechado 17 victoria y 12 triunfos en el nido. Los naranjas dominan la serie particular contra los crepusculares en la actual temporada, con cuatro triunfos y tres derrotas.A quedarse con la serie particular Los aguiluchos intentarán quedarse con este enfrentamiento si ganan uno de los juegos en Maracaibo. Jorge Martínez (6-7) lanzará el viernes por el conjunto que dirige José Moreno, los emplumados aúno no anuncian su abridor.Los Cardenales necesitan ganar los compromisos en suelo zuliano para asegurar el primer puesto en la tabla, entretanto las Águilas deben alcanzar los éxitos para adueñarse del cuarto lugar, que también los aspiran Tigres y Caribes.Foto: Mysol FuentesAlberth Josue Piña Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi