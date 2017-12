/ Bajar de peso, viajar, comer sano, hacer ejercicio, dejar de fumar, leer más, casarse, cambiar de carro, mudarse, ahorrar, aprender otro idioma, son algunas de esas metas que al comerse las 12 uvas establece año tras año como los propósitos del año quese avecina.Empieza enero con el optimismo de un nuevo comenzar. Las ganas y la disciplina son un combustible para cumplir las metas los primeros meses, hasta que paulatinamente por inconstancia, falta de tiempo y agotamiento al no tener rápidos resultados los propósitos son abandonados.Expertos afirman que para no frustrarse con las metas de año nuevo es recomendable establecer metas realistas y alcanzables.Para la psicóloga Martha Ramos se le debe hacer un seguimiento a los objetivos que sean medibles y cuantificables."Es importante que la persona sea consiente de que las metas que se ha propuesto sean alcanzables. Puede hacerse un plan por escrito en el que especifíque objetivos claros y relevantes, sujetos a determinados plazos de tiempo y con un progreso medible", señaló."En lugar de ‘querer bajar de peso’, es mejor planear bajar cinco kilos en cuatro meses, delimitando el tiempo y estableciendo un objetivo claro", agregó.Metas sensatasUn estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania, reveló que el 92% de las personas fracasan en sus propósitos de año nuevo por establecer metas vagas y poco sensatas. Tan solo un 8% alcanzan sus objetivos.Hay quienes sugieren que en lugar de propósitos de fin de año se utilice un método que financieros consideran más eficiente al que le llaman objetivos inteligentes.El método desarrollado para las empresas por Peter Druker consiste en diseñar una estrategia que sea específica, con objetivos concretos y claros; medibles para conocer el progreso que va teniendo el proyecto; asignable, que especifique quienes participan en lograr la meta propuesta; realista, que pueda llegar a alcanzarse y tiempo, fecha específica en la que se tiene previsto lograr la meta.No cumplir lo que se propuso el año pasado causa inconformidad y frustración. Para Ramos, la mejor manera de cumplir los objetivos es aterrizarlos, que dependan enteramente de usted y de sus capacidades. " Hay quienes se proponen ganar el Baloto, esto logicámente es una meta irrealizable porque depende del azar, se sale totalmente de las capacidades, mientras que si la persona quiere ahorrar dinero puede fijar un monto, proponerse una meta mensual y así verificar sus progresos cada determinado tiempo", señaló.No se deje obnubilar por el optimismo decembrino. Aunque la fecha del nuevo lustro augura un feliz volver a empezar, expertos recomiendan reflexionar sobre qué quiere y qué necesita, para que este año sí tenga resultados satisfactorios y no tire la toalla después de unos meses.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi