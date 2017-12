/ Las raíces colombianas con la música son tan grandes que algunos géneros merecen un capítulo especial. Con la ayuda de Vicente Moros, uno de los salseros más conocidos del país le traemos las 10 canciones que harán que sus pies no paren en las fiestas de fin de año.Bomba en navidad - 'Richie Ray y Bobby Cruz Como un homenaje a la música de Puerto Rico – y en general como una protesta del mundo latino – nace esta canción que sorprendió al mundo 1972.Aires de Navidad - 'Hector Lavoe y Willie Colon' De cuando Willie Colon y Hector Lavoe aún eran parte de la misma orquesta, llega este sencillo del álbum ‘Asalto Navideño’. Disco que fue grabado a finales de 1970 en Fania Records estudios ubicados en New York durante el auge de la música latina.Alma navideña - 'fruko y sus tesos' Parte del álbum ‘Fruko el violento’ y compuesto por M. Char, Fruko y sus tesos bajo la voz del gran Joe Arroyo regalaron Alma navideña, una canción que invita a vivir la navidad en paz y que vio la luz en 1973.La fiesta de Pilito - 'Gran Combo' Como parte de ‘Nuestra tierra’ el 5 de octubre de 1985 llegó ‘La fiesta de Pilito’, una joya de la discografía del Gran Combo De Puerto Rico, que representa una fiesta boricua.No hay cama pa' tanta gente - 'Gran Combo' Después de esa gran fiesta, el Gran Combo se quedó sin camas para los invitados. Igualmente en ‘Nuestra tierra’, No hay cama pa’ tanta gente es un sencillo que marcó la música latina.Bella es la Navidad - 'Richie Ray y Bobby Cruz' Esta canción, que es más que eso, porque también es plegaria, es uno de los éxitos musicales de los últimos 100 años. El sencillo hace parte del disco ‘En fiesta Navideña’.El seis chorreado - 'Richie Ray y Bobby Cruz' Como referencia al ritmo y danza típica de Puerto Rico, Seis, se creó esta canción que también hace parte del álbum ‘En fiesta navideña’. Lp grabado en New York para el año de 1965.Aguinaldo Navideño - 'Richie Ray y Bobby Cruz' Esta dupla marcó la navidad latina con sus composiciones. De 1976 'Felices Pascuas', fue el disco que trajo Aguinaldo Navideño con la voz inolvidable de Viki Vimari.En la noche buena - 'Sonora Matancera' Autoría del maestro Lucho Bermúdez, en 1961 se graba en la noche buena, con el reintegro de Celio González.Jingle Bells - 'Sonora Matancera' Con la voz de la recordada Celia Cruz, se graba Jingles Bells, sencillo que hace parte de ‘Navidades con la Sonora Matancera’.DAVID GUARÍNELTIEMPO.COMComentar Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente REPORTARCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi