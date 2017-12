/ Motivado y ya con el Abierto de Australia en mente, el suizo Roger Federer iniciará su temporada 2018 en la Copa Hopman, una competición por equipos mixtos de tenis que comienza el sábado en Perth y que llegará a su 30ª edición, con ausencias como las de Reino Unido, España o la vigente campeona Francia.Estos primeros partidos del nuevo curso deberían permitir al suizo, de 36 años y que no juega desde su derrota en semifinales del Masters de Londres a mediados de noviembre, empezar su preparación de cara al Abierto de Australia, la primera cita anual del Grand Slam, que se disputa del 15 al 28 de enero en Melbourne.Su gran rival, el español Rafael Nadal (número 1 mundial) ha visto su preparación retrasada por problemas en una rodilla y no comenzará en principio su temporada antes del Abierto de Australia, tras ser declarado baja de los torneos de Abu Dabi (exhibición) y Brisbane.Convencido y con expectaivasEl año pasado, Federer ya había elegido la Copa Hopman como preparación para Melbourne, entonces después de seis meses de baja por problemas también en una rodilla.“Este año será totalmente diferente”, subraya el número 2 del mundo.“El año pasado no sabía muy bien qué esperar. Esta vez las expectativas son más altas, pero al mismo tiempo intento forzarme a no pensar que es normal y realista aspirar a lo mismo que conseguí en 2017”, declaró Federer, en palabras recogidas en la web de la competición. El tenista de Basilea ganó en 2017 el Abierto de Australia y Wimbledon, principalmente.Como en 2017, la compañera de Federer en el equipo suizo de este torneo de exhibición será Belinda Bencic , baja cinco meses en el circuito después de operarse en una muñeca.AFPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi