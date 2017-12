© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Por sexto año consecutivo Game of Thrones se ha llevado la corona del programa televisivo más pirateado de Internet. The Walking Dead permanece en segundo lugar, con el recién llegado Rick and Morty justo detrás.La séptima temporada de Game of Thrones trajo lágrimas y alegría a HBO este año. Fue la temporada más vista hasta ahora, con clasificaciones de televisión récord. Pero, por otro lado, la compañía y su producto principal estaban plagados de hacker s , filtraciones y piratería, por supuesto.Por sexto año consecutivo, la épica serie tiene el honor ? o algo así ? de convertirse en el programa de TV más descargado a través de BitTorrent . La cantidad más alta de personas que compartieron un episodio al mismo tiempo en varios torrentes fue de 400,000 en su punto máximo, justo después de que se estrenara el final de la temporada.A lo largo de los años, la dinámica de la piratería de Game of Thrones ha cambiado, con la llegada y la creciente popularidad de HBO Go , HBO Now y otras vías de transmisión legal de los programas de la red, que han eliminado la justificación de algunos hacker s de que la falta de una suscripción a HBO, los dejó sin otra opción.Los cambios en la facilidad y disponibilidad de la tecnología de pirateo, así como las velocidades de descarga más rápidas, también han cambiado la dinámica a lo largo del tiempo.Esto no significa necesariamente que no haya un crecimiento en la piratería, el tráfico de BitTorrent solo representa una pequeña porción.Mucha gente usa sitios y servicios de transmisión hoy en día, que son más difíciles de medir.Lo bueno para HBO es que la última temporada de Game of Thrones no se estrenará hasta 2019, así que tal vez el próximo año haya otro ganador para esta lista.Acá está la lista de TorrentFreak que recopila el ranking a partir de varias fuentes, incluidas las estadísticas arrojadas por los rastreadores públicos de BitTorrent .Game Of Thrones The Walking Dead The Flash The Big Bang Theory Rick and Morty Prision Break Sherlock Vikings Suits ArrowCP

