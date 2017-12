© Victor Gill.

Entre autoproclamarse la creadora de las selfie y trabajar en una línea de maquillaje secreta, Paris Hilton encontró tiempo para construir su propia discoteca.Desafortunadamente, aquellos que deseen pasar el tiempo con Paris no podrán acceder a este club pronto.En una publicación de Twitter , París compartió imágenes de un club nocturno construido dentro de su casa llamado Club Paris (probablemente nombrado así en su propio honor). Ella escribió: "Me encanta el club nocturno que había hecho en mi casa. #ClubParis".Las imágenes de Twitter provienen de un artículo de 2016 del Wall Street Journal que detallaba la extensa discoteca en el hogar que Paris creó para sí misma, y ??ahora están circulando en las redes sociales una vez más.Es así como tenemos un vistazo de la lujosa decoración del Club Paris que incluye candelabros negros, paredes estampadas, un sistema de sonido completo y amplios asientos.Las decoraciones también incluyen una serie de imágenes de la propietaria del club nocturno, incluyendo almohadas estampadas con su cara y una gran foto de París sobre un sofá de cuero.¿Quiénes habrán bailado en esa pista de baile?I love the night club I had made in my house.#ClubParis pic.twitter.com/FVtkFL47wr— Paris Hilton (@ParisHilton) December 23, 2017E! Latino

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi