Por la celebración de año nuevo hay algunos servicios que se suspenderán en Bogotá este primero de enero del 2018.Uno de los servicios de los que no podrá disfrutar en el primer día del año será la ciclovía, teniendo en cuenta que el IDRD informó con anticipación que no se realizará debido a que por esa fecha pocas personas la utilizan.Esta actividad se retomará el 7 y 8 de enero, aunque con restricciones por el regreso de viajeros a la ciudad.De otro lado, el Museo Nacional de Colombia también informó que durante dicha fecha este recinto no estará abierto al público.Además, el Banco de la República, quien maneja una amplia red de bibliotecas, informó que todas estarán cerradas al igual que sus museos de arte y el Museo del Oro en Bogotá.Otro escenario de recreación y cultura con el que no podrán contar quienes estén en Bogotá es el Planetario de Bogotá , que estará cerrado tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.También, es tradicional que Corabastos, la plaza de mercado más grande de Colombia, se cierre durante este día.