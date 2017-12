© Victor Gill.

La menor del clan no quiso perderse la fiesta, aunque prefirió no tener el protagonismo de antes…¿Necesitas pruebas de que Kylie Jenner fue a la fiesta de Navidad de Kris Jenner ? ¡Aquí las tenemos!Después de que muchos fans especularan que la estrella de Keeping Up With The Kardashians se había perdido de la fiesta anual, Khloé Kardashian decidió publicar no una sino dos fotos de su hermana disfrutando de las festividades.En las nuevas imágenes compartidas en Snapchat , Khloé posó junto a Kylie en una cabina fotográfica.Kylie lució un collar de perlas y una chaqueta de cuero mientras sonreía para la cámara junto a Koko.Snapchat"Todo el mundo la pasó de maravilla. Fue hermoso e íntimo, más íntimo que en años pasados pero aún así hubo mucha gente", dijo una fuente de E! News después de la celebración. "Fue un grupo muy lindo. Fue hermoso y todo lució increíble. Jeff Leatham hico un increíble trabajo como decorador".Durante la temporada de fiestas, Kylie ha mantenido un bajo perfil en medio de los rumores de embarazo.De hecho, ella no apareció en ninguna de las tarjetas de Navidad de las Kardashian que fueron reveladas a lo largo de 25 días.Sin embargo, la fundadora de Kylie Cosmetics pudo disfrutar de la fiesta anual que contó con la presencia de amigos famosos como Ryan Seacrest , Toni Braxton , Christina Aguilera y más.Además, Kourtney Kardashian , su nuevo novio Younes Bengjima y su ex Scott Disick también asistieron al festejo.SnapchatY antes de que digan que hubo drama en el grupo, una fuente de E! News asegura que todo fue paz y tranquilidad."Scott y Kourtney se llevan bien.No hubo nada de drama entre ellos en la fiesta", compartió el informante. "A este punto, las Kardashian también son su familia. Scott es más parte de la familia que Younes, eso está claro basado en cómo él interactuaba con todos".E! Latino

