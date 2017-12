/ El exfutbolista Ronaldo Nazario se ha descargado contra el FC Barcelona en unas declaraciones concedidas al medio brasileño Esporte Interactivo en las que critica la forma de tratar a los brasileños por parte del conjunto azulgrana y compara su salida del Barça con la de Neymar.“Me siento mucho más agradecido y más ligado al Real Madrid , a pesar de haber vivido mi mejor año en el Barcelona . Pero el fin de mi historia con el Barça fue mala, muy parecida a la que vivió Neymar ahora”, aseveró en la entrevista.En dicho portal brasileño, Ronaldo dijo que no entiende por qué el Barça termina tan mal con los jugadores brasileños y mencionó varios casos que no han finalizado de la mejor manera.“Esto viene sucediendo desde hace tiempo porque la directiva del Barça hizo algo parecido con Romario. Después lo hizo con Ronaldinho”, argumentó el actual embajador del Real Madrid , club en el que jugó en 2002 y 2007.La teoría del exdelantero brasileño es que él y sus compatriotas no han abandonado en buenos términos la institución culé. Romario regresó al fútbol brasileño, Ronaldinho tuvo que irse al Milán y Neymar hace pocos meses decidió irse al Paris Saint Germain ( PSG ). Ronaldo saltó a la fama mundial al deslumbrar en su única temporada como futbolista del Barcelona FC (1996-1997). Ronaldo con la casaca del Barcelona . Foto: AgenciasAgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi