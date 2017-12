© Luis Alfonso Oberto Anselmi

Los 28 de diciembre Latinoamérica conmemora esta fecha como una oportunidad para jugar bromas a los ingenuos. Sin embargo, se trata de tradición de más de 2 mil años y con un origen trágico El Día de los Inocentes, cada 28 de diciembre, tiene más de mil años de historia y comenzó como la fiesta católica de los Niños Inocentes, en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de dos años ordenada por Herodes al enterarse de que había nacido el Mesías.Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta convertirse en el Día de los Santos Inocentes: una oportunidad para jugarle bromas a los ingenuos y luego repetir la frase "que la inocencia te valga".SE CONMEMORA LA MATANZA DE TODOS LOS NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS ORDENADA POR HERODESLa historiaDe acuerdo con lo relatado en el Evangelio de San Mateo, la historia comienza cuando unos magos llegan a Jerusalén en busca del futuro Rey de Israel que según ellos acababa de nacer. Explicaron que habían visto aparecer su estrella en el Oriente y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía: "Cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones.Según San Mateo, Herodes el Grande, obsesionado con el poder y por el temor a perderlo, al enterarse de que había nacido un nuevo rey ordenó que le dieran muerte inmediatamente.HERODES ENVIÓ A LOS MAGOS A ENCONTRAR AL NIÑO JESÚS PARA ASESINARLOEl mismo relato detalla que Herodes se reunió con los magos fingiendo un interés por el niño y los despidió con un "vayan y se informan bien acerca de ese niño, y cuando lo encuentren vienen y me informan, para ir yo también a adorarlo".Los magos se fueron a Belén guiados por la estrella que se les apareció otra vez, al salir de Jerusalén, y llenos de alegría encontraron al Niño Jesús junto a la Virgen María y San José; lo adoraron y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra.FRUSTRADO POR NO PODER HALLAR AL NIÑO JESÚS, HERODES ORDENÓ LA CRUEL MATANZA Pero a través de sus sueños recibieron un aviso de Dios de que no volvieran a Jerusalén y regresaron a sus países por otros caminos, mientras Herodes se quedó furioso y sin poder saber dónde estaba el recién nacido.Entonces rodeó con su ejército la ciudad de Belén y ordenó a sus soldados a que mataran a todos los niños menores de dos años en la ciudad y sus alrededores.Un ángel avisó a San José para que saliera huyendo hacia Egipto, y así, cuando llegaron los soldados de Herodes, el niño Jesús ya había abandonado Belén.Sin embargo, el Ejército asesinó a todos los pequeños "Santos Inocentes" niños que habitaban la ciudad.Fuente: Infobae

