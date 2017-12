/ Las labores de dragado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla empezarían de viernes a sábado, según lo anunció Cormagdalena. Hasta el momento tienen definidos tres sectores donde se realizarán estos trabajos a cargo de la draga Pedro Alvares Cabral.El dragado no pudo empezar este miércoles tal como lo había solicitado el director ejecutivo de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, luego de que la Dirección General Marítima, Dimar, anunció que el calado autorizado para navegar por el canal de acceso al Puerto de Barranquilla se restringiera a 8,8 metros.Consuelo Castilla, funcionaria de Cormagdalena, señaló que el dragado que se va a ejecutar será en el sector de Bocas de ceniza que va del K0-400 al K0+200; en el sector del kilómetro 5 al kilómetro 7+300 y en el sector del K13+900 al 15+500."Ya sabemos cuáles son los sectores a dragar, por las brisas no hemos podido terminar la batimetría, mañana (hoy) intentaremos de nuevo salir para poder completar la batimetría y poder tener el cálculo de volumen completo. Hasta que no nos mejore la brisa, no podemos tener todo", explicó la funcionaria, al tiempo que agregó que si durante la ejecución del contrato que arrancan de viernes a sábado sale otro sector de inmediato será atendido.SIGUEN RESTRICCIONESCarbonell precisó que las restricciones se mantienen y que el canal autorizado hasta ayer es de 8,2 metros. Dice que aunque no han sido desviado algunos buques están a la espera del dragado para poder hacer sus operaciones.Según Carbonell, hay unos trámites pendientes para poder iniciar el dragado, como lo son la socialización con la comunidad, tomas de muestras medio ambientales y terminar las batimetrías predragado."Quisiéramos que todo fuera más rápido porque la ciudad se ve afectada con la demora de estas obras", dijo Carbonell al señalar que esperan que con estos trabajos el calado autorizado quede en 10 metros.En opinión del directivo de Asoportuaria, para que no hayan inconvenientes durante el año es indispensable que se pueda reparar el tajar occidental, como reconstruir 250 metros que perdió el tajamar oriental. "Si uno analiza las restricciones y sus causas los principales problemas los hemos tenido en el sector de Bocas de Ceniza", dijo. Agregó que es indispensable conocer los resultados del estudio que está realizando el Invías para revisar qué otras obras hidráulicas se recomiendan para darle una mayor estabilidad a ese sector.Este contrato inició en septiembre y contempla dos campañas de dragado. El valor es de aproximadamente $8.500 millones y una adición presupuestal por $1.500 millones aproximadamente. El contrato se extenderá hasta el 28 de febrero de 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi