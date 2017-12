© Victor Gill.

El expresidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han conservado su estatus de más admirados como lo han hecho durante los últimos 10 años.El ex presidente estadounidense Barack Obama y la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton siguen siendo el hombre y la mujer más admirados del mundo entre los estadounidenses, según una nueva encuesta de Gallup.La encuesta encontró que Obama y Clinton han conservado su estatus de más admirados como lo han hecho durante los últimos 10 años, pero por márgenes mucho más estrechos en comparación con las encuestas anuales anteriores.El diecisiete por ciento de los encuestados dijo que Obama era el hombre más admirado del mundo, en comparación con el 14 por ciento del presidente Donald Trump que quedó en segundo lugar.Clinton, también ex secretaria de Estado, superó a la ex primera dama Michelle Obama , del 9 al 7 por ciento, respectivamente.Este es el decimosexto año consecutivo en que la encuesta muestra que Clinton es la mujer más admirada.Fue la 22ª vez que Clinton fue percibida como tal, más que nadie, con la ex primera dama Eleanor Roosevelt en segundo lugar con 13 victorias. Obama se ha ganado la distinción como el hombre más admirado en 10 ocasiones, llegando a ser el segundo después del 12 veces ganador, el expresidente Dwight Eisenhower.Las últimas clasificaciones de Clinton y Obama , sin embargo, no son tan sólidas como en años anteriores. La calificación del 9 por ciento de Clinton es la más baja que ha recibido desde 2002, cuando el 7 por ciento de los encuestados le dio otro estrecho final de primer lugar. La proyección del 17 por ciento de Obama es más baja que la del 22 por ciento del año pasado, pero más consistente con el apoyo que recibió en varias encuestas anteriores.Completan los cinco hombres más admirados: el Papa Francisco con el 3 por ciento; el reverendo Billy Graham con el 2 por ciento, y el senador John McCain con el 2 por ciento.Oprah Winfrey quedó en tercer lugar como la mujer más admirada con un 4 por ciento, seguida por la senadora Elizabeth Warren, con el 3 por ciento, y la canciller alemana, Angela Merkel, con un 2 por ciento.Voz de América

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Sandoval ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi