/ educativa-política-ambiental- cultural del socialismo, para empoderar al pueblo, sino a lo inmutable, a lo estático, al reformismo de sus acciones para restaurar conscientemente el modelo parasitario del capitalismo.En este sentido, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se constituyó y se materializó como proyecto educativo alternativo en los albores del siglo XXI. Es decir, el mes de julio fue muy significativo para toda la familia Ubevista porque arribamos al décimo cuarto aniversario de esta Casa de los Saberes.Es de hacer notar que el gran desafío de la UBV ha sido desde su nacimiento, desarrollar y consolidar una nueva racionalidad extramuros con el fin de poder generar ciencia y tecnología para potenciar los planes y programas estratégicos del estado venezolano para seguir cosificando el socialismo nuestro americano del siglo XXI.No obstante, las universidades nacidas en este proceso inédito, profundo e incluyente han arrostrado derroteros muy duros desde su génesis. La derecha apátrida siempre ha buscado deslegitimar al gobierno por asumir la municipalización y territorialización de la educación universitaria, consolidada y coadyuvada desde la Misión Sucre. No han podido, pero siempre hemos estado asediados y amenazados por fuera y paradójicamente por dentro.Ineluctable paradoja, en el sentido que el aparato dinamizador ha consistido en ser apéndice aún de la universidad medieval, atomista, mecanicista y altamente conservadora.La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), no ha sido la excepción. Hemos tenido rectores de la talla de la Profesora María Egilda Castellanos, Dr. Ángel Moros, Dr. Luis Damiani, Dr. Prudencio Chacón y la eminente e insigne profesora Yadira Córdova. La primera, emprendió el gran reto de la municipalización de la educación, los dos últimos de la territorialización de la educación universitaria, como nueva redimensión socio- productiva que deben abocarse las universidades.Sin embargo, Presidente no ha sido así con la profesora y actual rectora Maryann Hanson. Desde su llegada a la UBV en mayo del 2014, no ha emanado lineamientos claros, cónsonos y de cara a las necesidades y exigencias que la educación exige. Su gestión es gris y extremadamente anti-madurista. Es decir, nuestro epónimo es "La Casa de los Saberes". Eso no ha existido ni por intento epistémico y político de parte de la rectora. Su jactancia ha consistido en que fue ministra del Gigante Chávez. Vergüenza, cólera y pena ajena al escribir esto último. Sacrilegio y afrenta al pensamiento del eterno presidente.Ni hablar de los actos ilícitos, indebidos, mal ejecutados del presupuesto ordinario de nuestra casa de los Saberes. Cabe resaltar, que de las distintas sedes sus trabajadores académicos, obreros y administrativos han denunciado: el Eje Geopolítico Regional (EGR) "Guaicaipuro" (Caracas), EGR Juana La Avanzadora (Maturín) (EGR) "Kerepakupai Vena (Bolívar), y el EGR "Guerrillero Maisanta (Barinas). Todos ellos han llevado a las instancias correspondientes, informes minuciosos y detallados de cada una de las irregularidades donde hay evidencias irrefutables de fraude académico, sobreprecios en los beneficios estudiantiles (transporte, comedor y becas), desviación de partidas, autoritarismo, corrupción en los procesos de ascenso de trabajadores, que no tienen los años en el escalafón determinado a través de los directores regionales, y al parecer alguien dentro del ministerio no ha dejado que la verdad aflore. Lo engañan presidente. La rectora desconoce alevosamente la contraloría de gestión. Instancia perteneciente al co-gobierno del poder popular de la UBV.Por consiguiente, camarada Presidente, nos permitimos exhortarlo, instarlo desde ya, que la UBV es una fuerza orgánica, capacitada y trinchera de lucha para combatir al enemigo. Pero necesitamos cambios urgentes compañero. La exministra no ha querido aportar transformaciones sobre la realidad educativa venezolana. Es hora de un golpe de timón dentro de la UBV.Nuestra verdad no es la absoluta, pero desde nuestra ética revolucionaria y política le decimos sin empacho, llame a auditoría con funcionarios del ministerio de la presidencia y que escuchen a los trabajadores. El Diálogo de Saberes debe ser estandarte en su gestión y la eficiencia y calidad académica sus objetivos a vencer.Por último, llamemos a la constituyente universitaria para promover un gran debate para generar el proyecto de la Ley de Universidades. Con la ANC podemos desmontar más de 40 años de claustro universitario, y quedará en los anales de la historia que su gestión la promovió y sancionó.Hasta la victoria, camarada.Por: Trabajador Luis MoralesCorreo Electrónico: [email protected] Consejo Constituyente de Trabajadores de la UBV