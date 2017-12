En la entrega del balance y proyección de los Consejos Productivos de Trabajadores negó que el componente castrense se atribuya competencias que no le correspondenEl ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó ayer que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe sumarse a la implementación de planes que permitan fortalecer la economía nacional.En la entrega del balance y proyección de los Consejos Productivos de Trabajadores negó que el componente castrense se atribuya competencias que no le corresponden.?Han querido proyectar a nivel internacional la imagen de que los militares gobernamos el país; no queremos gobierno, queremos trabajar junto al pueblo?.Aseguró que han desempeñado la denominada ?defensa integral? porque, a su juicio, la situación económica que enfrenta el país no solo es responsabilidad del vicepresidente del área económica, sino que involucra a todos los sectores del país.EN

