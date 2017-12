/ Papá Noel no le trajo nada a ‘Tu Papá’. Pasó Navidad y nada pasó. El arbolito de Junior sigue sin un refuerzo. Los aficionados de los tiburones continúan esperando que el club les regale buenas noticias en este fin de año, pero… ni pío. Cero huevito, cero pollito. No ha llegado nadie y no suena ni truena nada en materia de fichajes para estos lares, lo cual tiene preocupados y algo desesperados a los hinchas, que no hacen otra cosa que exigir contrataciones a través de las redes sociales , especialmente en los espacios para comentar cada publicación del club.Ayer, por ejemplo, Junior anunció la realización del Fest Run, que sería la primera maratón organizada oficialmente por un equipo de fútbol en Colombia (algo que ya se viene moviendo desde hace rato en el fútbol argentino), pero pocos se refirieron al respecto, la mayoría restó importancia a la competencia atlética y recalcó, con palabras de todo tipo, que debían llegar los refuerzos pronto.Los directivos vienen trabajando silenciosa y herméticamente en busca de nombres sonoros que entusiasmen a la afición como sucedió cuando se anunció a Teófilo Gutiérrez y a Yimmi Chará, pero ninguna de las aspiraciones se ha podido concretar.Los altos costos y las dificultades que han planteado los equipos que manejan los jugadores que Junior está pretendiendo han impedido que se empiece a finiquitar la contratación de caras nuevas para la temporada de 2018.Junior ha buscado opciones relevantes de colombianos que juegan en el exterior, pero ha resultado demasiado complicado cristalizarlas.Miguel Borja, el delantero que milita en el Palmeiras, era la principal alternativa para el ataque. El accionista Fuad Char y el entrenador Alexis Mendoza estaban completamente convencidos de que ese era el nombre para mejorar la ofensiva y animar a la fanaticada, pero el equipo brasileño, a pesar de los grandes ofrecimientos económicos de Junior, rechazó cualquier posibilidad de transferir al cordobés.Hay otros nombres que se han tanteado, como el de Fernando Uribe, pero, según informaciones de fuentes rojiblancas, el equipo mexicano pide 4.5 millones de dólares por sus derechos deportivos, lo mismo que Junior pagó al Monterrey por Chará. A eso se suma que el jugador aspira a un contrato de tres años con 130 mil dólares libres como salario. Es decir, una inversión de 4 millones 680 mil dólares en el solo sueldo de un atacante de buenas condiciones, pero que por sí solo, de entrada, no mueve el torniquete.Ese es solo un ejemplo. A nivel local el mercado también anda complicado. "Después de las contrataciones de Chará y Teófilo, todo el mundo le pide a Junior 2, 3, 4 y 5 millones de dólares por cualquier jugador. Y solo quieren venderlo, nada de préstamo", comentó un dirigente del equipo que prefiere que se omita su nombre.En vista de los obstáculos en la bolsa de jugadores colombiana, los directivos están apuntando al exterior. Ayer Fuad Char y Alexis Mendoza se reunieron durante gran parte de la tarde para analizar algunas de las alternativas que se han majeado en los últimos días y empezar definir.Por lo pronto, solo se ha confirmado que Juan Camilo Roa, Juan Sebastián Herrera y Roberto Ovelar no continúan en el equipo. Los dos primeros pasarían a Jaguares de Córdoba y el paraguayo ya fue presentado oficialmente como jugador del Millonarios.Después del frustrado fichaje de Andrés Ricaurte, quien no pasó los exámenes médicos, situación admitida públicamente por el mismo volante mixto al incorporarse al DIM, Junior no ha tenido a otro jugador tan cerca de vincularse para la temporada de 2018.DT de TiburonasÁlvaro ‘Calidad’ Núñez, que hacía parte del cuerpo de entrenadores de las divisiones menores de Junior, se encargará de dirigir a las Tiburonas, el equipo femenino que el cuadro rojiblanco estrenará en 2018. Núñez, que fue un zaguero técnico que hacía honor a su apodo, comenzará con la fase de selección del plantel.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi