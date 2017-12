© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El presidente de Venezuela aseguró este miércoles en cadena nacional, que fue un "sabotaje" el culpable de que la población no recibiera pernil en Navidad.Al respecto, señaló a Portugal tras indicar: "¡Nos sabotearon!". Afirmó que no le gusta "quedar en deuda con nadie. Y menos al pueblo, al que amo. Hemos cumplido: bono navideño, bono Niño Jesús, los juguetes, las rumbas"."¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon, Portugal.Estaba listo, porque compramos todo el pernil que había que importar, pero nos persiguieron… las cuentas bancarias", argumentó,Culpó a circunstancias con "los dos barcos" y dijo que "nos sabotearon, por ahora".Pero lo que no saben, dijo, "es que con saboteo o sin saboteo, nadie nos va a quitar la felicidad". "¡Ya arreglaremos cuentas!", agregó.Nuevos pensionadosAnunció que "se ha seleccionado a 102.430 nuevos pensionados por Carnet de la Patria.Sin gestores, sin retardo, sin intermediario". A través del sistema (código) QR. "Con los datos sabemos quién necesita la pensión", justificó."Ahora hay un solo requisito.Para que no tengan que ir al banco ni nada, para que les depositen hoy mismo: tienen que ingresar a la página: www.patria.org.ve" y registrarse.Prometió que "inmediatamente pongan sus datos tienen su pensión, a través del código QR del carnet de la Patria".Algo que según Maduro , ocurre de manera "milagrosa" a través de la tecnología.Estimó que en el primer cuatrimestre de 2018 espera se alcance "el 100% de pensionados y pensionadas" en el país.Con respecto al Carnet de la Patria, dijo: "Bendito el día que creamos el Carnet de la Patria", dijo."Con él tenemos la base tecnológica". Sistema de seguridad social para todo el pueblo: desde los niños y niñas, estudiantes, hasta los pensionados.Hizo entrega de la tarjeta 1.500.000 a una dama quien comentó: "Hay muchas mujer es en situación vulnerable como yo".Entrega de viviendas Maduro encabezó este miércoles una jornada de entrega de 248 viviendas en Ciudad Tiuna, Caracas, actividad que dio inicio con un título que correspondería a la unidad habitacional número 1.932.869 entregado.Dijo que " Venezuela está llegando a un récord mundial: 572 mil viviendas (construidas en 2017) con el petróleo a 30 (dólares por barril)".Anunció que espera se alcancen las 2 millones de viviendas para el año 2018 e insistió en que para un año "y ahora con carnet de la Patria" tiene mayor mérito que lo realizado en esta área en países como Colombia o Argentina.Desde su creación en 2011, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) ha entregado más de un millón novecientos mil unidades habitacionales, según informó el ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel.Por su parte, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, entregó 600 vivendas en Ciudad Zamora, municipio Urdaneta de esa entidad."Empezandito el año estaremos logrando y cumpliendo la orden de Chávez de las 2 millones de viviendas.Rumbo a los 3 millones en el año 2019", sostuvo Maduro "¿Creen que si llega un burgués a la presidencia de la República van a seguir construyendo viviendas? ¡Por supuesto que no!", agregó.Dijo que "el año 2018 es el año que nos vamos a jugar el futuro de Venezuela y vamos a salir victorioso" y sostuvo que la "clave es: APF", "amor, paz y felicidad".Aseguró que es víctima de una "persecución financiera bestial, diaria, diaria, brutal; pero ni la persecución financiera, ni la guerra económica ni el petróleo a 20 nos impidieron consolidar la Misión Vivienda durante el año 2017".Visita a China Como balance de su visita a China , el Canciller de Venezuela , Jorge Arreaza, dijo que " China es un polo de un centro muy importante".Destacó que "van 15 reuniones" y 472 acuerdos "de los que se desprenden 790 proyectos" conjuntos.Han invitado a Nicolás Maduro a que visite esa nación, agregó el titular de Relaciones Exteriores, al tiempo que auguró que en el año 2022 China sea la primera economía del mundo."Que viva la relación de hermandad y solidaridad con la República Popular China ", dijo por su parte el mandatario venezolano.Criptomoneda "Petro""Todavía hay mucha gente que no sabe qué eso.No se preocupe! Hay que explicar: cómo van a tener exceso", indicó. Dijo que " Venezuela es el primer país que crea una criptomoneda con sustento en la riqueza natural", lo que considera pone "a a la vanguardia" a la nación sudamericana.Mostró la Gaceta y el documento "con el que voy a oficializar la entrega del campo número 1 del bloque Ayacucho, área Ayacucho, de la Faja Petrolífera del Orinoco para que sea la base oficial de sustento y riqueza del ‘Petro’, que tienen 5 mil millones de barriles de petróleo certificado internacionalmente".Se trata de "barriles de petróleo no desarrollados originales en sitio", según advierte el documento que el mandatario "oficializó"."Nace con riqueza, con solidez", dijo. "Por cada ‘Petro’ un barril de petróleo", agregó. Son 267 mil millones de dólares "en sustento", dijo.El 8 de diciembre entró en vigencia el decreto presidencial N°.3.196 publicado en la Gaceta Oficial N°. 41.296, documento en el que se especifica la creación de la Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas, cuya función será el control y vigilancia del comportamiento y evolución del ?Petro?.GV

